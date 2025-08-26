Expertos internacionales revelan las tecnologías que transformarán los negocios hondureños en 2025

Tegucigalpa, Honduras.

Más de 45 líderes empresariales y profesionales del sector tecnológico se dieron cita este miércoles en el Hotel Intercontinental de Tegucigalpa para asistir a Tech Hunters, un evento especializado que exploró las innovaciones tecnológicas que están redefiniendo los modelos de negocio en Honduras y Centroamérica. Organizado por Fusionet, el encuentro contó con la participación de reconocidos consultores internacionales en transformación digital, quienes presentaron un análisis estratégico sobre las tecnologías que marcarán el rumbo empresarial en los próximos años.

Cinco tecnologías disruptivas que marcarán el futuro

Durante las ponencias, los expertos profundizaron en las tecnologías que están acelerando la transformación digital en las organizaciones más competitivas del mundo:

1. IA agentiva: sistemas autónomos capaces de operar sin intervención humana constante. “Estamos entrando en la era de agentes incansables que prometen productividad 24/7, pero que también exigen supervisión rigurosa”, señaló Maury.

2. Model Context Protocol (MCP): estándar abierto que permite conectar de forma universal los datos empresariales con sistemas de IA. “Se le compara con el USB-C de la inteligencia artificial por su capacidad de eliminar fricciones en las integraciones”, explicó.



3. Arquitectura híbrida y multicloud: una tendencia dominante, donde más del 80% de las empresas combinan nubes públicas y privadas para optimizar costos y rendimiento.

4. Ciberseguridad Zero Trust: enfoque basado en “nunca confiar, verificar siempre”, ideal para contextos donde las amenazas internas son tan críticas como las externas.

5. Tecnologías emergentes integradas: como gemelos digitales, edge computing, redes 5G y avances del cómputo cuántico, que habilitan una gestión preventiva y no reactiva de las operaciones.

Tecnología como ventaja competitiva

El panel también enfatizó que la tecnología verde (Green ICT) se está convirtiendo en una poderosa ventaja competitiva. "Invertir en tecnologías limpias permite reducir costos, evitar futuras regulaciones y atraer consumidores más conscientes. En países como Honduras, con acceso creciente a energías renovables, esto representa una gran oportunidad", afirmaron. Otro eje clave fue la preparación del talento humano para la era de la IA. Según datos compartidos, el 80% de los líderes de RR. HH. anticipan equipos híbridos humano-IA en los próximos cinco años. "La ventaja estará en quienes mejor sepan supervisar a sus agentes inteligentes", concluyeron.

