Grupo Continental Motores presentó el nuevo Volkswagen Taos 2025, ya en Honduras

San Pedro Sula.

Grupo Continental Motores Honduras presentó oficialmente el nuevo Volkswagen Taos 2025 en su agencia de San Pedro Sula, en un evento que marcó el inicio de la Nueva Experiencia Volkswagen en el país. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca todas las versiones de este moderno SUV, disfrutando de una exhibición que destacó la innovación y el estilo característico de la marca alemana. El Volkswagen Taos 2025 llega al mercado hondureño en sus versiones Comfortline, Comfortline Plus y Sport Highline, todas equipadas con un motor de 1.4 litros, transmisión Triptronic de 6 velocidades y una potencia de 150 caballos de fuerza. Esta configuración asegura un desempeño dinámico y eficiente, ideal para quienes buscan potencia sin comprometer el ahorro de combustible.

Además de su robusto desempeño, cada versión del Taos 2025 ofrece sistemas avanzados de asistencia a la conducción, un nivel superior de confort y un diseño renovado que combina elegancia con practicidad. Estos atributos lo convierten en un vehículo que promete brindar una experiencia inigualable tanto para el conductor como para los pasajeros en cada trayecto. El lanzamiento fue también una oportunidad para que Grupo Continental Motores reafirmara su compromiso con el cliente hondureño, destacando que el Taos 2025 responde a las exigencias de seguridad, innovación y confort que demanda el mercado actual. Con este modelo, Volkswagen consolida su posición en el segmento de los SUV compactos, ofreciendo un producto versátil y atractivo para todo tipo de estilo de vida.