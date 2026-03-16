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Excel revoluciona el segmento familiar con el lanzamiento de la nueva Pilot 2026

Este modelo redefine el concepto de espacio y aventura, consolidándose como una de las opciones más atractivas y confiables para las familias modernas en el país.

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 20:39 -
  • Redacción
Excel revoluciona el segmento familiar con el lanzamiento de la nueva Pilot 2026

Excel, distribuidor oficial de Honda en Honduras, presentó la evolución del SUV insignia de la marca, destacando por su diseño robusto, tecnología de vanguardia y los más altos estándares de seguridad.

La llegada de la Honda Pilot 2026 a territorio hondureño marca un hito en el portafolio de SUV de la marca, reforzando su presencia en el mercado local. Presentada oficialmente en marzo de 2026 por Excel, esta nueva generación no solo mantiene la confiabilidad característica de Honda, sino que evoluciona hacia una experiencia de manejo mucho más refinada y potente.

En términos estéticos, el vehículo presume una arquitectura renovada con líneas más fuertes y proporciones imponentes que proyectan un carácter sofisticado. Su diseño exterior moderno se complementa con un interior concebido para el máximo confort, utilizando materiales de alta calidad que elevan la sensación de lujo en cada trayecto.

Excel revoluciona el segmento familiar con el lanzamiento de la nueva Pilot 2026

La versatilidad es uno de los pilares de este modelo, ofreciendo un amplio espacio interior con capacidad para hasta ocho pasajeros. Esta configuración, sumada a su ingeniería de precisión, convierte a la Pilot en la aliada ideal tanto para los desafíos de la vida urbana como para las aventuras familiares en carretera.

La seguridad es una prioridad fundamental en esta versión, la cual integra el avanzado sistema Honda Sensing. Este paquete tecnológico incluye múltiples asistencias de conducción que garantizan una protección integral, permitiendo que el conductor y sus acompañantes disfruten del viaje con total tranquilidad y respaldo tecnológico.

Excel revoluciona el segmento familiar con el lanzamiento de la nueva Pilot 2026

Para celebrar este lanzamiento, Honda organizó un evento exclusivo que incluyó una elegante cata de vinos para clientes selectos. Durante la velada, los asistentes exploraron de cerca los atributos del SUV, viviendo una experiencia de marca que fusionó la sofisticación de la Pilot con el espíritu de aventura que la define globalmente.

Finalmente, Hugo Flores, Gerente de Mercadeo en Excel Honduras, destacó que la Pilot 2026 refleja fielmente los valores de innovación y calidad de la marca. El modelo ya se encuentra disponible en las salas de venta de Excel a nivel nacional, contando con el respaldo y la garantía de una de las distribuidoras más importantes de la región.

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Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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