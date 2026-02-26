Espresso Americano: Coffee Lab inaugura en El Progreso una nueva era para los amantes del café

El Progreso.

Espresso Americano, la marca que ha marcado la cultura del café en Honduras, anuncia la apertura de su concepto más exclusivo: Coffee Lab, ahora en el corazón de la Perla del Úlua. Este nuevo espacio llega para transformar la experiencia cotidiana de disfrutar una taza de café, combinando calidad, innovación y un ambiente diseñado para el ritmo de vida actual. Ubicado estratégicamente en el Barrio Subirana, en la 15 calle y 2 avenida, frente a KFC y a una cuadra de Super Ocotepeque, el establecimiento se posiciona en una de las zonas de mayor dinamismo de la ciudad. Además de su moderna infraestructura, incorpora el servicio de autoservicio, pensado especialmente para quienes transitan por la carretera CA-13 y buscan practicidad sin renunciar al sabor y la excelencia.

Más que una cafetería, Coffee Lab se presenta como un centro de experiencia sensorial. El espacio ha sido diseñado para que cada visita sea un recorrido por el universo del café, desde su origen hasta la taza final. El ambiente contemporáneo y funcional responde a las necesidades de clientes que buscan comodidad, rapidez y un entorno atractivo para reuniones o momentos de pausa. Uno de los elementos que distingue a este concepto es su enfoque en el origen y el proceso. Los visitantes podrán apreciar el arte del tueste gracias a su tostadora interna, donde el aroma del grano recién procesado se convierte en protagonista. Esta propuesta no solo eleva la experiencia del consumidor, sino que también refuerza el valor del conocimiento y la especialización cafetalera.