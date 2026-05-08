Cemento Duracem debuta con fuerza en Expoconstruye 2026 tras su exitosa evolución de marca

San Pedro Sula.

El recinto de Expoconstruye 2026 se convirtió en el escenario perfecto para el primer gran despliegue de Cemento Duracem. La marca, que surge de una estratégica evolución de Ultracem, llega a la feria más importante del rubro con el objetivo de conectar directamente con los actores clave del desarrollo urbanístico y civil del país. Para la compañía, esta participación no es solo una exhibición comercial, sino una declaración de intenciones. Es fundamental para Cemento Duracem establecer una presencia de marca robusta que permita a los visitantes conocer de primera mano las virtudes y el respaldo tecnológico que garantizan la durabilidad de sus productos.

Desde su moderna planta de producción ubicada en Choloma, la empresa asegura un suministro eficiente y de alta calidad. Actualmente, cuentan con un portafolio de cuatro tipos de cementos especializados, diseñados meticulosamente para responder a labores específicas de construcción, optimizando así los recursos en cada obra según sus necesidades técnicas. Uno de los pilares estratégicos en esta nueva etapa es el incremento de la participación de mercado. La empresa se ha propuesto que tanto ingenieros como arquitectos reconozcan a Cemento Duracem como un aliado confiable, capaz de ofrecer soluciones versátiles que se adaptan desde la edificación residencial hasta los proyectos de infraestructura pesada.