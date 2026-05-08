Cemento Duracem debuta con fuerza en Expoconstruye 2026 tras su exitosa evolución de marca

El recinto de Expoconstruye 2026 se convirtió en el escenario perfecto para el primer gran despliegue de Cemento Duracem. La marca, que surge de una estratégica evolución de Ultracem, llega a la feria más importante del rubro con el objetivo de conectar directamente con los actores clave del desarrollo urbanístico y civil del país.
Para la compañía, esta participación no es solo una exhibición comercial, sino una declaración de intenciones. Es fundamental para Cemento Duracem establecer una presencia de marca robusta que permita a los visitantes conocer de primera mano las virtudes y el respaldo tecnológico que garantizan la durabilidad de sus productos.
Desde su moderna planta de producción ubicada en Choloma, la empresa asegura un suministro eficiente y de alta calidad. Actualmente, cuentan con un portafolio de cuatro tipos de cementos especializados, diseñados meticulosamente para responder a labores específicas de construcción, optimizando así los recursos en cada obra según sus necesidades técnicas.
Uno de los pilares estratégicos en esta nueva etapa es el incremento de la participación de mercado. La empresa se ha propuesto que tanto ingenieros como arquitectos reconozcan a Cemento Duracem como un aliado confiable, capaz de ofrecer soluciones versátiles que se adaptan desde la edificación residencial hasta los proyectos de infraestructura pesada.
En el stand de Cemento Duracem, los asistentes pueden acceder a asesoría técnica detallada sobre cada producto. La empresa ha dispuesto de un equipo de expertos encargado de brindar toda la información relevante sobre los procesos de fabricación y las normativas de calidad que cumplen sus materiales producidos en la zona norte del país.
Además del enfoque técnico, el stand ofrece una experiencia integral para los visitantes. Durante el evento, se entregan artículos promocionales y regalías; asimismo, para fomentar el networking en un ambiente distendido, la marca ofrece un open bar en horas de la tarde, convirtiéndose en un punto de encuentro obligado dentro de la feria.