En el marco de sus 50 años, Diunsa San Fernando inaugura su renovada área de tecnología y electrónica, la más grande y moderna

San Pedro Sula.

En el marco de la celebración de sus 50 años en Honduras, Diunsa reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia en el servicio, con la renovación de su área de tecnología y electrónica, que ofrece a sus clientes una propuesta moderna, con marcas líderes y soluciones tecnológicas para cada estilo de vida. Diunsa continúa innovando para ofrecer a sus clientes experiencias de compra que respondan a las nuevas tendencias y necesidades del mercado, con la inauguración de su renovada área de tecnología y electrónica en Diunsa San Fernando.

Esta remodelación representa un paso más en la evolución de la cadena de tiendas por departamento hondureña, que durante cinco décadas ha acompañado a las familias del país, consolidando una propuesta comercial basada en la variedad, la calidad, la innovación y el servicio. El nuevo espacio ha sido diseñado para brindar una experiencia moderna, cómoda e integral, con un amplio portafolio de productos de marcas reconocidas internacionalmente. Los clientes podrán encontrar celulares, computadoras, drones, videojuegos, monitores de última generación, televisores LG, Samsung, JVC y Tekno, equipos de audio JBL, cámaras semiprofesionales e instantáneas Sony, audífonos Shokz y una amplia variedad de soluciones tecnológicas.

Como parte de esta propuesta, Samsung presenta su portafolio de productos y soluciones de conectividad, que incluye celulares, accesorios, televisores, línea blanca y equipos de audio, acercando a los consumidores a un ecosistema de tecnología diseñado para facilitar la vida cotidiana. Asimismo, el área cuenta con productos Apple, marca de la que Diunsa es distribuidor autorizado, además de alternativas de Honor, Motorola, Xiaomi, Garmin, Cubbit y Starlink, con opciones para diferentes estilos de vida, desde el entretenimiento en el hogar hasta la productividad, la comunicación y la conectividad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse