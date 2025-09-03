Diunsa reconocida como #1 en ranking de Empresas con Mejor Reputación Corporativa del país

Diunsa, la cadena de tiendas por departamento líder en Honduras, reafirma su posición como referente empresarial al ocupar nuevamente el primer lugar en el Ranking de Empresas con Mejor Reputación Corporativa del país. El reconocimiento fue publicado por la prestigiosa revista centroamericana Summa, en su edición número 376 correspondiente a septiembre de 2025. Este resultado consolida a Diunsa como una marca que goza de la confianza y preferencia de los consumidores hondureños.

El estudio, desarrollado por la revista Summa entre el primero de mayo y el primero de julio de 2025, contó con la participación de dos mil encuestados a nivel regional, quienes evaluaron a las principales empresas de Centroamérica en aspectos como gestión empresarial, responsabilidad social y satisfacción del cliente. El primer lugar alcanzado por Diunsa refleja la percepción positiva que la empresa ha cultivado a lo largo de su trayectoria y su constante búsqueda por innovar y ofrecer experiencias de compra únicas.

Para Diunsa, este reconocimiento representa mucho más que un logro. Mario Faraj, presidente ejecutivo de la compañía, manifestó: “Es el reflejo de muchos años de trabajo, de acciones coherentes y relaciones basadas en la confianza. Seguiremos con nuestro compromiso de contribuir al bienestar de las familias hondureñas”. Sus palabras reafirman el enfoque de la empresa en el desarrollo sostenible y el impacto positivo en la comunidad.

La historia de responsabilidad social de Diunsa ha sido consistente. Desde 2011 ha sido reconocida con el Sello de Empresa Socialmente Responsable otorgado por FUNDAHRSE, y cuenta con la certificación Great Place to Work (GPTW) como uno de los mejores lugares para trabajar en Honduras. En 2025, también fue incluida en la Lista de Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres en Centroamérica y el Caribe en la categoría de empresas grandes, lo que demuestra su compromiso con la inclusión, el respeto y el desarrollo de su talento humano.