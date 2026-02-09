Diunsa celebra 50 años reconociendo a quienes hacen posible su historia

Diunsa dio inicio a la celebración de su 50 aniversario con la realización del “Día D”, un evento emblemático que reconoce el esfuerzo, la lealtad y el talento de sus colaboradores, al tiempo que formaliza la entrega de beneficios especiales que reflejan su compromiso con las familias hondureñas y con su equipo humano, base fundamental de su crecimiento a lo largo de cinco décadas.
Uno de los ejes centrales del evento fue la ampliación del Programa de Becas para Colaboradores e Hijos de Colaboradores, que en este año otorgó 100 becas a estudiantes destacados de educación básica, media y superior. Este beneficio, que exige un índice académico mínimo del 85%, impulsa la excelencia académica y promueve la superación personal como un valor compartido dentro de la organización.
El “Día D” también fue escenario para reconocer la excelencia y el desempeño sobresaliente. En total, 16 vendedores y 16 colaboradores del año 2025 recibieron distinciones por su aporte al cumplimiento de los objetivos de la empresa, reforzando una cultura interna que valora el esfuerzo, la dedicación y los resultados.
La trayectoria y la lealtad tuvieron un lugar especial con el reconocimiento a 43 colaboradores por su antigüedad laboral, celebrando historias de 10, 15, 20, 25 y hasta 30 años de servicio. Estos homenajes resaltan el valor de una historia compartida que ha acompañado el crecimiento de Diunsa y ha fortalecido su identidad como empresa empleadora.
El apoyo a las familias de los colaboradores se vio reflejado, además, en la entrega de bonos por nacimiento de hijos, un beneficio que reafirma el enfoque humano de la compañía y su responsabilidad social. Estas acciones forman parte de una filosofía empresarial orientada al bienestar integral y a la construcción de relaciones de largo plazo.
Con el “Día D”, Diunsa no solo celebra su pasado, sino que reafirma su propósito de contribuir al bienestar de las familias hondureñas comenzando por quienes forman parte de la empresa, consolidando su reputación como uno de los mejores lugares para trabajar en Honduras y proyectándose con responsabilidad hacia los próximos años.