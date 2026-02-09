Diunsa celebra 50 años reconociendo a quienes hacen posible su historia

San Pedro Sula.

Diunsa dio inicio a la celebración de su 50 aniversario con la realización del “Día D”, un evento emblemático que reconoce el esfuerzo, la lealtad y el talento de sus colaboradores, al tiempo que formaliza la entrega de beneficios especiales que reflejan su compromiso con las familias hondureñas y con su equipo humano, base fundamental de su crecimiento a lo largo de cinco décadas. Uno de los ejes centrales del evento fue la ampliación del Programa de Becas para Colaboradores e Hijos de Colaboradores, que en este año otorgó 100 becas a estudiantes destacados de educación básica, media y superior. Este beneficio, que exige un índice académico mínimo del 85%, impulsa la excelencia académica y promueve la superación personal como un valor compartido dentro de la organización.

El “Día D” también fue escenario para reconocer la excelencia y el desempeño sobresaliente. En total, 16 vendedores y 16 colaboradores del año 2025 recibieron distinciones por su aporte al cumplimiento de los objetivos de la empresa, reforzando una cultura interna que valora el esfuerzo, la dedicación y los resultados. La trayectoria y la lealtad tuvieron un lugar especial con el reconocimiento a 43 colaboradores por su antigüedad laboral, celebrando historias de 10, 15, 20, 25 y hasta 30 años de servicio. Estos homenajes resaltan el valor de una historia compartida que ha acompañado el crecimiento de Diunsa y ha fortalecido su identidad como empresa empleadora.