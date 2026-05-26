Diunsa celebra su 50 aniversario con la llegada de los Clinics de la Fundación Real Madrid a Honduras

En el marco de su 50 aniversario, Diunsa ha anunciado la llegada a Honduras de los Clinics de la Fundación Real Madrid. Esta experiencia formativa de alto nivel será impartida por entrenadores oficiales de la reconocida institución deportiva española. El programa está diseñado específicamente para niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 17 años. Durante el desarrollo de estas jornadas, los jóvenes tendrán la oportunidad de potenciar sus capacidades técnicas en el campo de juego y recibir una formación integral basada en valores.

La actividad se llevará a cabo en dos ciudades principales del país. En San Pedro Sula, las sesiones tendrán lugar del 1 al 5 de junio en el Estadio General Francisco Morazán, mientras que en Tegucigalpa, el evento se desarrollará del 8 al 12 de junio en las instalaciones de la Escuela Americana de Tegucigalpa. El costo de inscripción por participante es de L 6,250. Este pago incluye un kit completo con uniforme, además de hidratación, snacks, atención médica, la participación en el evento de bienvenida y clausura, y la entrega de un certificado que avala la experiencia vivida.