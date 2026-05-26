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Diunsa celebra su 50 aniversario con la llegada de los Clinics de la Fundación Real Madrid a Honduras

Esta iniciativa permite a los participantes fortalecer sus habilidades futbolísticas mientras se educan en valores fundamentales a través del deporte.

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 10:23 -
  • Redacción
Diunsa celebra su 50 aniversario con la llegada de los Clinics de la Fundación Real Madrid a Honduras

La prestigiosa formación deportiva llega al país para brindar una experiencia única a niños y jóvenes bajo una metodología de clase mundial.

En el marco de su 50 aniversario, Diunsa ha anunciado la llegada a Honduras de los Clinics de la Fundación Real Madrid. Esta experiencia formativa de alto nivel será impartida por entrenadores oficiales de la reconocida institución deportiva española.

El programa está diseñado específicamente para niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 17 años. Durante el desarrollo de estas jornadas, los jóvenes tendrán la oportunidad de potenciar sus capacidades técnicas en el campo de juego y recibir una formación integral basada en valores.

Diunsa celebra su 50 aniversario con la llegada de los Clinics de la Fundación Real Madrid a Honduras

La actividad se llevará a cabo en dos ciudades principales del país. En San Pedro Sula, las sesiones tendrán lugar del 1 al 5 de junio en el Estadio General Francisco Morazán, mientras que en Tegucigalpa, el evento se desarrollará del 8 al 12 de junio en las instalaciones de la Escuela Americana de Tegucigalpa.

El costo de inscripción por participante es de L 6,250. Este pago incluye un kit completo con uniforme, además de hidratación, snacks, atención médica, la participación en el evento de bienvenida y clausura, y la entrega de un certificado que avala la experiencia vivida.

Diunsa celebra su 50 aniversario con la llegada de los Clinics de la Fundación Real Madrid a Honduras

Las personas interesadas aún pueden asegurar su lugar, ya que actualmente se encuentran disponibles los últimos cupos. El registro se puede completar a través del sitio web oficial frmclinicshonduras.com o mediante la plataforma de eticket con BAC, donde los usuarios pueden obtener un 10 por ciento de descuento en su inscripción.

Cabe destacar que la participación en estos Clinics cumple un propósito social, ya que los fondos recaudados serán destinados al sostenimiento de los programas de escuelas sociodeportivas que la Fundación Diunsa desarrolla en alianza con la Fundación Real Madrid en el territorio hondureño. Para obtener detalles adicionales, los interesados pueden llamar al teléfono 3141-8909.

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Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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