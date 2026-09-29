Diunsa da la bienvenida a la Navidad en el marco de sus 50 años

San Pedro Sula.

En el marco de la celebración de sus 50 años de trayectoria en Honduras, Diunsa dio la bienvenida a la temporada navideña con su esperado “Cóctel Navideño 2026”, un encuentro que reunió a distinguidos invitados en una experiencia llena de elegancia, encanto y espíritu festivo, marcando oficialmente el inicio de una de las épocas más esperadas del año. El evento, realizado en Diunsa Pedregal, permitió a los asistentes descubrir de primera mano las últimas tendencias en decoración y accesorios navideños, cuidadosamente seleccionados para transformar los hogares hondureños en espacios llenos de alegría, calidez y estilo. Durante la celebración se presentaron las cinco tendencias que marcarán la temporada navideña 2026: Holly Christmas, Sweet Wonderland, Golden Glow, Frosted Night y Enchanted Dreams.

Cada colección presenta una propuesta única, combinando colores, texturas y elementos decorativos que reflejan diferentes estilos, desde lo tradicional y acogedor hasta lo moderno, elegante y sofisticado. Con esta variedad, Diunsa busca ofrecer alternativas para que cada familia pueda crear ambientes especiales de acuerdo con sus gustos y preferencias. Dili González, gerente de Categoría de Navidad de Diunsa, destacó la propuesta preparada para esta temporada: “Este año es especialmente significativo para Diunsa porque celebramos 50 años de estar junto a las familias hondureñas. Queremos que esta Navidad sea una oportunidad para crear momentos especiales y compartir en familia. Por eso, hemos preparado una propuesta amplia que reúne diferentes estilos, tendencias y alternativas para que cada cliente pueda encontrar la decoración que refleje su personalidad y haga de sus espacios un lugar especial para celebrar.” Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse