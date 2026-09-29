Diunsa da la bienvenida a la Navidad en el marco de sus 50 años

En el marco de la celebración de sus 50 años de trayectoria en Honduras, Diunsa dio la bienvenida a la temporada navideña con su esperado “Cóctel Navideño 2026”, un encuentro que reunió a distinguidos invitados en una experiencia llena de elegancia, encanto y espíritu festivo, marcando oficialmente el inicio de una de las épocas más esperadas del año.
El evento, realizado en Diunsa Pedregal, permitió a los asistentes descubrir de primera mano las últimas tendencias en decoración y accesorios navideños, cuidadosamente seleccionados para transformar los hogares hondureños en espacios llenos de alegría, calidez y estilo.
Durante la celebración se presentaron las cinco tendencias que marcarán la temporada navideña 2026: Holly Christmas, Sweet Wonderland, Golden Glow, Frosted Night y Enchanted Dreams.
Cada colección presenta una propuesta única, combinando colores, texturas y elementos decorativos que reflejan diferentes estilos, desde lo tradicional y acogedor hasta lo moderno, elegante y sofisticado. Con esta variedad, Diunsa busca ofrecer alternativas para que cada familia pueda crear ambientes especiales de acuerdo con sus gustos y preferencias.
Dili González, gerente de Categoría de Navidad de Diunsa, destacó la propuesta preparada para esta temporada: “Este año es especialmente significativo para Diunsa porque celebramos 50 años de estar junto a las familias hondureñas. Queremos que esta Navidad sea una oportunidad para crear momentos especiales y compartir en familia. Por eso, hemos preparado una propuesta amplia que reúne diferentes estilos, tendencias y alternativas para que cada cliente pueda encontrar la decoración que refleje su personalidad y haga de sus espacios un lugar especial para celebrar.”
Durante el cóctel, los invitados disfrutaron de una experiencia especialmente preparada para la ocasión, acompañada de exquisitos bocadillos y bebidas, en un ambiente diseñado para transmitir la magia y emoción característica de la temporada navideña.
Con este tradicional encuentro, Diunsa reafirma su compromiso de ofrecer innovación, variedad y las últimas tendencias, acompañando a las familias hondureñas en la celebración de una de las épocas más especiales del año.
Este 2026, la Navidad adquiere un significado especial para Diunsa, que celebra 50 años de trayectoria, cercanía y compromiso con Honduras, compartiendo junto a sus clientes momentos que hacen de cada celebración una experiencia memorable.
¡Diunsa, la tienda oficial de la Navidad, celebrando 50 años juntos!