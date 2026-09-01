Didemo Honda e Inplasa donan más de 3,100 sacos para fortalecer las labores de limpieza en Tegucigalpa y Comayagüela

San Pedro Sula, Honduras

Como parte de su compromiso con Honduras y sus comunidades, Didemo Honda e Inplasa realizaron la donación de más de 3,100 sacos plásticos para la recolección de desechos sólidos a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), destinados a apoyar las labores que diariamente realizan los colaboradores encargados de mantener limpias las calles y espacios públicos de la ciudad. En esta ocasión, la donación se destinó a apoyar la limpieza del botadero clandestino de basura ubicado en la colonia Soto. Esta iniciativa representa un reconocimiento al trabajo que realizan los equipos de limpieza, quienes desde tempranas horas recorren diferentes sectores de la ciudad, contribuyendo al bienestar de miles de capitalinos.

Para Didemo Honda e Inplasa, esta donación es una muestra concreta de su compromiso con la comunidad y de su visión de aportar más allá de sus actividades comerciales. Ambas empresas reconocen la importancia de contribuir al cuidado de los espacios públicos y generar acciones que beneficien directamente a las comunidades.

Compromiso con la capital

“Como presidente de Didemo e Inplasa, considero que nuestro compromiso debe ir más allá de nuestras actividades empresariales. Queremos que nuestras empresas se muevan con Honduras, aporten a sus comunidades y contribuyan de manera concreta a construir una mejor ciudad. Esta donación es una pequeña muestra de ese compromiso y, sobre todo, un reconocimiento a quienes trabajan diariamente por mantener limpia nuestra ciudad.” destacó Jonathan Schacher, presidente de Didemo e Inplasa.