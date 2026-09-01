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Didemo Honda e Inplasa donan más de 3,100 sacos para fortalecer las labores de limpieza en Tegucigalpa y Comayagüela

La donación de más de 3,100 sacos plásticos permitirá reforzar las jornadas de recolección de desechos sólidos que desarrolla la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), sumando esfuerzos del sector privado para recuperar espacios públicos y mantener más limpias Tegucigalpa y Comayagüela

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 14:00 -
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Didemo Honda e Inplasa donan más de 3,100 sacos para fortalecer las labores de limpieza en Tegucigalpa y Comayagüela

Didemo Honda e Inplasa entregaron más de 3,100 sacos plásticos a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para fortalecer las jornadas de recolección de desechos sólidos en Tegucigalpa y Comayagüela.

 Foto: Alex Pérez
San Pedro Sula, Honduras

Como parte de su compromiso con Honduras y sus comunidades, Didemo Honda e Inplasa realizaron la donación de más de 3,100 sacos plásticos para la recolección de desechos sólidos a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), destinados a apoyar las labores que diariamente realizan los colaboradores encargados de mantener limpias las calles y espacios públicos de la ciudad. En esta ocasión, la donación se destinó a apoyar la limpieza del botadero clandestino de basura ubicado en la colonia Soto.

Esta iniciativa representa un reconocimiento al trabajo que realizan los equipos de limpieza, quienes desde tempranas horas recorren diferentes sectores de la ciudad, contribuyendo al bienestar de miles de capitalinos.

La donación contribuirá al trabajo que realizan diariamente las cuadrillas de limpieza de la AMDC para mantener calles, barrios, colonias y espacios públicos en mejores condiciones para los capitalinos.

La donación contribuirá al trabajo que realizan diariamente las cuadrillas de limpieza de la AMDC para mantener calles, barrios, colonias y espacios públicos en mejores condiciones para los capitalinos.

(Foto: Alex Pérez)

Para Didemo Honda e Inplasa, esta donación es una muestra concreta de su compromiso con la comunidad y de su visión de aportar más allá de sus actividades comerciales. Ambas empresas reconocen la importancia de contribuir al cuidado de los espacios públicos y generar acciones que beneficien directamente a las comunidades.

Parte de los insumos donados por Didemo Honda e Inplasa fueron destinados a apoyar las labores de limpieza del botadero clandestino ubicado en la colonia Soto, contribuyendo a la recuperación de este sector de la capital.

Parte de los insumos donados por Didemo Honda e Inplasa fueron destinados a apoyar las labores de limpieza del botadero clandestino ubicado en la colonia Soto, contribuyendo a la recuperación de este sector de la capital.

 (Foto: Alex Pérez)

Compromiso con la capital

“Como presidente de Didemo e Inplasa, considero que nuestro compromiso debe ir más allá de nuestras actividades empresariales. Queremos que nuestras empresas se muevan con Honduras, aporten a sus comunidades y contribuyan de manera concreta a construir una mejor ciudad. Esta donación es una pequeña muestra de ese compromiso y, sobre todo, un reconocimiento a quienes trabajan diariamente por mantener limpia nuestra ciudad.” destacó Jonathan Schacher, presidente de Didemo e Inplasa.

Con esta donación, Didemo Honda e Inplasa reiteran su compromiso con Honduras y respaldan las acciones orientadas a construir una ciudad más limpia, ordenada y sostenible para todos sus habitantes.

Con esta donación, Didemo Honda e Inplasa reiteran su compromiso con Honduras y respaldan las acciones orientadas a construir una ciudad más limpia, ordenada y sostenible para todos sus habitantes.

 (Foto: Alex Pérez)

Con esta acción, Didemo Honda e Inplasa reafirman su compromiso de impulsar iniciativas de responsabilidad social que generen un impacto positivo en las comunidades y contribuyan al desarrollo de una mejor ciudad.

Porque mientras las Honda recorren las calles de Honduras, Didemo y Grupo Inplasa también quieren contribuir a cuidarlas.

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