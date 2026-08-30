UTH se suma a Youth Build: jóvenes que construyen un futuro con propósito

En UTH existe la firme convicción de que las grandes transformaciones sociales no ocurren por casualidad, sino que comienzan con personas dispuestas a servir, aportar y trabajar desinteresadamente por los demás. Con ese principio como norte, la institución se llena de orgullo al integrarse oficialmente a la iniciativa Youth Build (YB).
Youth Build surge como una nueva asociación de jóvenes profundamente comprometidos con transformar su entorno, promoviendo el desarrollo integral de las comunidades de escasos recursos. Esta plataforma reúne el talento y la energía de las nuevas generaciones para abordar problemáticas sociales desde la acción directa y el trabajo colaborativo.
En este importante encuentro, Fabiola Irula, integrante del equipo de Mercadeo de UTH, tuvo el honor de representar a la institución. Su participación reflejó el compromiso, la sensibilidad humana y la constante disposición de acompañar activamente las iniciativas impulsadas en alianza con Hábitat para la Humanidad.
Asimismo, la actividad contó con la presencia de una comitiva de representantes de UTH, quienes acompañaron cada momento del evento. Su participación sirvió para respaldar esta unión estratégica y consolidar los lazos de cooperación entre la academia y las organizaciones de desarrollo social.
Hábitat para la Humanidad es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a promover el derecho a una vivienda digna, segura y accesible para familias en situación de vulnerabilidad. A través del trabajo voluntario, la gestión comunitaria y el apoyo de aliados estratégicos, esta entidad busca transformar las condiciones de vida de miles de personas en todo el mundo.
Con esta alianza, UTH reafirma con firmeza su compromiso social con iniciativas que buscan generar nuevas oportunidades y transformar positivamente a nuestras comunidades. De esta manera, la universidad fortalece su visión de formar no solo profesionales competentes, sino también ciudadanos conscientes de su responsabilidad con el desarrollo del país.