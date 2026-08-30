UTH se suma a Youth Build: jóvenes que construyen un futuro con propósito

San Pedro Sula.

En UTH existe la firme convicción de que las grandes transformaciones sociales no ocurren por casualidad, sino que comienzan con personas dispuestas a servir, aportar y trabajar desinteresadamente por los demás. Con ese principio como norte, la institución se llena de orgullo al integrarse oficialmente a la iniciativa Youth Build (YB). Youth Build surge como una nueva asociación de jóvenes profundamente comprometidos con transformar su entorno, promoviendo el desarrollo integral de las comunidades de escasos recursos. Esta plataforma reúne el talento y la energía de las nuevas generaciones para abordar problemáticas sociales desde la acción directa y el trabajo colaborativo.

En este importante encuentro, Fabiola Irula, integrante del equipo de Mercadeo de UTH, tuvo el honor de representar a la institución. Su participación reflejó el compromiso, la sensibilidad humana y la constante disposición de acompañar activamente las iniciativas impulsadas en alianza con Hábitat para la Humanidad. Asimismo, la actividad contó con la presencia de una comitiva de representantes de UTH, quienes acompañaron cada momento del evento. Su participación sirvió para respaldar esta unión estratégica y consolidar los lazos de cooperación entre la academia y las organizaciones de desarrollo social.