Supermercados Colonial celebra por todo lo alto en el marco de su 25 aniversario

San Pedro Sula.

Supermercados Colonial continúa festejando su primer cuarto de siglo con una serie de actividades diseñadas para premiar la fidelidad de la comunidad. En esta ocasión, la sucursal de Circunvalación se convirtió en el epicentro de una gran fiesta patronal donde el entusiasmo y la alegría se sintieron desde primeras horas de la tarde. Durante el evento, los asistentes disfrutaron de un ambiente vibrante impulsado por presentaciones musicales en directo. La música contagió a los compradores, quienes entre pasillos y cajas compartieron momentos inolvidables en un entorno preparado especialmente para conmemorar este hito histórico de la empresa.

El punto culminante de la velada llegó con la esperada partida de pastel, un gesto simbólico con el que la gerencia compartió la dicha de estos 25 años. Representantes de diversas marcas patrocinadoras y decenas de clientes habituales se unieron al cortejo para degustar el bizcocho y brindar por la trayectoria de la institución. Esta importante festividad sirvió para reafirmar el compromiso indiscutible de Supermercados Colonial con la población local. A lo largo de más de dos décadas, la cadena ha consolidado su posición estratégica como el supermercado preferido de los sampedranos, ofreciendo calidad, variedad y un servicio al cliente caracterizado por la calidez.