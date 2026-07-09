CM Airlines revoluciona la conectividad en Honduras con el lanzamiento de su nueva App y la expansión de su flota de aviones SAAB

En una noche histórica para la conectividad y el desarrollo tecnológico del país, CM Airlines celebró oficialmente en Tegucigalpa, Honduras, el lanzamiento de su nueva aplicación móvil y la incorporación de dos modernas aeronaves SAAB a su flota. Esta nueva herramienta digital ha sido diseñada bajo una interfaz intuitiva y user-friendly con el firme propósito de facilitar al máximo la planificación de los viajes. Con esto, se brinda a los usuarios un control total y un acceso sin precedentes a todos los servicios de la aerolínea directamente desde sus teléfonos móviles. Durante la presentación oficial, Daniela Moncada, Gerente de Estrategia de Negocios, detalló las múltiples ventajas y funcionalidades de la nueva herramienta interactiva. A través de la App de CM Airlines, los pasajeros tendrán la facilidad de crear y gestionar un perfil personalizado, así como vincular boletos futuros mediante códigos PNR. De igual manera, el sistema digital permite a los clientes gestionar el envío de encomiendas de forma ágil.

Además de estas funciones, los usuarios podrán realizar el proceso de App Check-In y almacenar sus pases de abordar directamente en la Wallet de su celular. La plataforma otorga también acceso a beneficios exclusivos y promociones especiales diseñadas especialmente para la comunidad digital. “Esta aplicación transforma por completo la forma de viajar en nuestra región. Estamos facilitando la vida de miles de viajeros”, destacó Martín Cobian, Director Ejecutivo de CM Airlines. Más allá del salto tecnológico, la incorporación de los nuevos aviones SAAB representa una inversión estratégica que mejorará la experiencia de los clientes. Este crecimiento en infraestructura viene respaldado por un impecable récord de confianza en sus operaciones. Este año, CM Airlines se convirtió en la primera aerolínea en Honduras en recibir el reconocimiento oficial por la exitosa implementación de su Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS).