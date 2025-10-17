Chinawok presenta dos nuevos platillos en su menú: ramen con cerdo y ramen con camarones

San Pedro Sula.

Chinawok, la reconocida cadena de restaurantes de gastronomía oriental de Grupo Comidas, sorprende una vez más a sus clientes con la incorporación de dos irresistibles opciones a su menú: el ramen con cerdo y el ramen con camarones. Estas nuevas propuestas llegan para deleitar a los amantes de los sabores orientales con una experiencia auténtica y reconfortante. El ramen es uno de los platos más emblemáticos de la cocina japonesa. Nacido en China y popularizado en Japón a inicios del siglo XX, este caldo con fideos se ha convertido en un símbolo de confort y tradición culinaria. Su preparación combina técnica, tiempo y pasión, logrando un equilibrio perfecto entre textura, sabor y aroma.

En Chinawok, el ramen es preparado con un caldo cuidadosamente elaborado y fideos tradicionales que capturan la esencia de esta receta milenaria. Cada tazón está pensado para ofrecer una experiencia de sabor completa, donde los ingredientes frescos y de alta calidad se combinan en perfecta armonía. El ramen con cerdo de Chinawok destaca por sus jugosas rebanadas de carne, acompañadas de maíz dulce, zanahoria y cebollín fresco. Esta versión ofrece un sabor profundo y reconfortante, ideal para quienes buscan un plato lleno de textura y carácter. El combo completo está disponible por 139 lempiras.