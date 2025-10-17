Chinawok presenta dos nuevos platillos en su menú: ramen con cerdo y ramen con camarones

Chinawok, la reconocida cadena de restaurantes de gastronomía oriental de Grupo Comidas, sorprende una vez más a sus clientes con la incorporación de dos irresistibles opciones a su menú: el ramen con cerdo y el ramen con camarones. Estas nuevas propuestas llegan para deleitar a los amantes de los sabores orientales con una experiencia auténtica y reconfortante.
El ramen es uno de los platos más emblemáticos de la cocina japonesa. Nacido en China y popularizado en Japón a inicios del siglo XX, este caldo con fideos se ha convertido en un símbolo de confort y tradición culinaria. Su preparación combina técnica, tiempo y pasión, logrando un equilibrio perfecto entre textura, sabor y aroma.
En Chinawok, el ramen es preparado con un caldo cuidadosamente elaborado y fideos tradicionales que capturan la esencia de esta receta milenaria. Cada tazón está pensado para ofrecer una experiencia de sabor completa, donde los ingredientes frescos y de alta calidad se combinan en perfecta armonía.
El ramen con cerdo de Chinawok destaca por sus jugosas rebanadas de carne, acompañadas de maíz dulce, zanahoria y cebollín fresco. Esta versión ofrece un sabor profundo y reconfortante, ideal para quienes buscan un plato lleno de textura y carácter. El combo completo está disponible por 139 lempiras.
Por su parte, el ramen con camarones invita a disfrutar una experiencia más ligera, pero igual de deliciosa. La combinación de camarones cuidadosamente cocidos con maíz dulce, zanahoria y cebollín fresco crea un contraste de sabores marinos y vegetales que encantará a los paladares más exigentes. El combo tiene un precio de 149 lempiras.
Con estas nuevas incorporaciones, Chinawok reafirma su compromiso de ofrecer sabores únicos para los amantes de la comida oriental. Los nuevos ramen están disponibles en todos los canales de atención de la marca: en restaurante, por autoservicio o a domicilio a través del sitio web y la app BipBip, para que disfrutar de esta delicia asiática sea tan fácil como apetecible.