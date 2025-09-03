CHERY CSH: Desafío Panamericano Una ruta. Un reto. Una revolución híbrida.

Tras el éxito de la actividad global de pruebas de larga duración “Horizonte Sin Fronteras”—que estableció nuevos récords de autonomía—Chery anuncia una nueva y poderosa acción de validación para su tecnología híbrida: “CHERY CSH: Desafío Panamericano”.

Bajo el lema “Una ruta. Un reto. Una revolución híbrida”, TIGGO 9 CSH recorrerá 8,900 kilómetros a través de diversos terrenos, consolidando un nuevo referente de valor en el mercado global de híbridos.

La prueba de larga duración cubrirá 10 países de América Latina. Iniciará en Chile y continuará con relevos en Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. A lo largo del trayecto, se enfrentarán 8 condiciones extremas, desde los 4,800 metros de altitud con baja concentración de oxígeno, hasta tramos embarrados en selvas tropicales y carreteras urbanas congestionadas. Se evaluará integralmente la durabilidad de la batería, el rendimiento de potencia y la fiabilidad del vehículo.

Por primera vez, este evento incorpora un ecosistema de interacción en tiempo real, transmitiendo la prueba a través de las cuentas oficiales de Instagram de Chery en los 10 países, con puntos de interacción locales. Además, medios de comunicación y usuarios podrán vivir la experiencia de primera mano, fortaleciendo la percepción tecnológica y la conexión con la marca.

Como primera automotriz china en superar los 5 millones de vehículos exportados, Chery reafirma su expansión global bajo el principio “Tecnología como base de la empresa”. El Chery Super Híbrido (CSH) ofrece un consumo ultra bajo, potencia sobresaliente y una experiencia de conducción silenciosa, gracias a sus cuatro innovaciones clave: motor híbrido con eficiencia térmica del 44,5%, transmisión DHT sin escalonamientos, batería de alto rendimiento y el sistema de seguridad Guardian.

Las pruebas de larga duración previas ya han demostrado la fiabilidad de la familia TIGGO CSH, superando consistentemente los valores de autonomía establecidos.

El Desafío Panamericano no es solo una validación tecnológica, sino también una acción estratégica para promover la “democratización de la tecnología híbrida”, acercando innovaciones de vanguardia a las necesidades reales de los usuarios.

Los resultados completos se presentarán en “La Noche Híbrida”, evento que se celebrará en septiembre y que servirá también para conmemorar el hito histórico de los 5 millones de vehículos exportados por Chery.