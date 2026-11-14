Banpaís es galardonado por 15° año consecutivo con el Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable

Por décimo quinto año consecutivo, Banpaís ha sido honrado con el codiciado Sello de Empresa Socialmente Responsable (ESR), un reconocimiento otorgado por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE). La Licenciada Nidia Manzanares, Gerente Corporativo de Mercadeo y Comunicaciones, fue la encargada de recibir este prestigioso galardón en representación de la institución, marcando un hito más en la historia de éxito de la entidad.
Este importante logro fue celebrado en una solemne ceremonia que contó con la presencia y el respaldo de un destacado grupo de ejecutivos que acompañaron la entrega de esta distinción. La delegación de Banpaís estuvo conformada por Ana Pacheco, Nadia Cuadra, Gilma Gómez, Inti Alvarado, Iliana Mejía, Hilda Zerón, Jenny Paz, Astrid Rivera, Nahyeli Martínez y Mario Arita, demostrando la unidad del talento humano que lidera el banco.
Para Banpaís, la sostenibilidad trasciende de ser una simple iniciativa para convertirse en el eje estratégico fundamental para la creación de valor económico, social y ambiental. Esta visión integral permite que la institución oriente su gestión de negocios de manera eficiente, siempre sustentada sobre bases que garantizan el crecimiento inclusivo y el desarrollo mutuo entre la empresa y su entorno.
Por lo tanto, la gestión operativa y financiera de la institución se fundamenta estrictamente en la innovación constante, la gobernanza transparente y la gestión responsable de riesgos. A esto se suma un profundo compromiso con las comunidades, diseñando estrategias y brindando un apoyo continuo que busca solucionar las necesidades reales de la población y fortalecer el tejido social hondureño.
Como miembro fundamental de Corporación Bi, Banpaís sigue trabajando arduamente con el propósito claro de acelerar el bienestar y el progreso de Honduras y toda la región centroamericana. Con la obtención de este décimo quinto Sello ESR, la institución financiera renueva su promesa de continuar generando impactos positivos y transformadores que consoliden el desarrollo nacional y trasciendan hacia las futuras generaciones.