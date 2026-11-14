Banpaís es galardonado por 15° año consecutivo con el Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable

San Pedro Sula.

Por décimo quinto año consecutivo, Banpaís ha sido honrado con el codiciado Sello de Empresa Socialmente Responsable (ESR), un reconocimiento otorgado por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE). La Licenciada Nidia Manzanares, Gerente Corporativo de Mercadeo y Comunicaciones, fue la encargada de recibir este prestigioso galardón en representación de la institución, marcando un hito más en la historia de éxito de la entidad.

Este importante logro fue celebrado en una solemne ceremonia que contó con la presencia y el respaldo de un destacado grupo de ejecutivos que acompañaron la entrega de esta distinción. La delegación de Banpaís estuvo conformada por Ana Pacheco, Nadia Cuadra, Gilma Gómez, Inti Alvarado, Iliana Mejía, Hilda Zerón, Jenny Paz, Astrid Rivera, Nahyeli Martínez y Mario Arita, demostrando la unidad del talento humano que lidera el banco. Para Banpaís, la sostenibilidad trasciende de ser una simple iniciativa para convertirse en el eje estratégico fundamental para la creación de valor económico, social y ambiental. Esta visión integral permite que la institución oriente su gestión de negocios de manera eficiente, siempre sustentada sobre bases que garantizan el crecimiento inclusivo y el desarrollo mutuo entre la empresa y su entorno.