Banco de Occidente celebra la apertura de su nueva agencia en Norpoint, Boulevard del Norte

San Pedro Sula.

En el marco de la conmemoración de sus 75 años de trayectoria al servicio del país, Banco de Occidente formalizó la apertura de una moderna sucursal en San Pedro Sula. La nueva instalación, localizada estratégicamente en el Boulevard del Norte, contiguo a Diunsa Plaza Universal, tiene como objetivo primordial atender la demanda de los diversos rubros productivos y comerciales que impulsan el desarrollo de la capital industrial de Honduras. El nuevo centro financiero ofrece una propuesta integral de gestiones que abarca apertura de cuentas, depósitos, retiros de fondos, tramitación y solicitud de préstamos, así como el cobro de remesas familiares y servicio ininterrumpido de cajero automático. Con el propósito de asegurar una atención oportuna, la oficina contará con personal altamente calificado en horarios de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., sábados de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingos de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Leonel Rivas, gerente corporativo de Mercadeo y Estrategia Comercial de la institución, subrayó la relevancia estratégica que representa esta expansión para la entidad financiera. Rivas afirmó que continuar ensanchando la cobertura y la oferta de servicios en una fecha tan representativa les permite consolidar la cercanía con sus clientes, facilitando herramientas clave que potencian el bienestar familiar y la actividad de los comercios regionales. En paralelo a la inauguración, la institución festejó la culminación de su iniciativa “¡El 7 no se detiene!”, una campaña orientada a fomentar y recompensar el hábito del ahorro responsable entre los usuarios. La actividad cerró con una dotación total de 15 millones de lempiras en premios, beneficiando a más de 700 clientes mediante entregas en efectivo, bonos para supermercados, vales para combustible y paquetes vacacionales a la playa con acompañante.