Banco de Occidente apertura nueva sucursal en Town Center, en el marco de su 75 aniversario

San Pedro Sula.

En una muestra clara de su continuo compromiso con el progreso económico de Honduras, Banco de Occidente ha inaugurado de manera oficial su nueva y moderna agencia en San Pedro Sula. Esta apertura se realiza en el marco de la trascendental celebración de su 75 aniversario, consolidando la sólida trayectoria de la institución como uno de los pilares financieros más importantes de la nación y un motor fundamental para el desarrollo comercial e industrial del país. La nueva sucursal, que representa con orgullo la agencia número 60 de la entidad bancaria en la pujante zona norte de Honduras, se encuentra localizada en una de las áreas de mayor desarrollo urbano: el Town Center, situado en la salida hacia el municipio de La Lima. Con esta excelente ubicación, el banco busca optimizar el acceso y brindar una atención ágil, eficiente y oportuna a los miles de usuarios que transitan diariamente por esta crucial arteria vial de la ciudad.

Se estima que este moderno espacio financiero beneficiará directamente a más de 300 mil personas que laboran activamente en la capital industrial y contribuyen de forma decisiva al crecimiento regional. Al facilitar sus transacciones cotidianas y acercar las mejores herramientas de financiamiento, Banco de Occidente no solo eleva la calidad de vida de los trabajadores, sino que también aporta un dinamismo fundamental a la competitividad de toda la economía local. Las sofisticadas instalaciones han sido diseñadas para ofrecer una experiencia cómoda y completa a través de un portafolio de servicios integral. Los clientes podrán realizar apertura de cuentas, depósitos, retiros, solicitudes de préstamos, cobro de remesas y operaciones en cajero automático, en un amplio horario de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., sábados de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., y domingos de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., siempre con el acompañamiento de un equipo profesional altamente capacitado.