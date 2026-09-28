BAC y UNITEC impulsan el liderazgo femenino con la 7ma edición de Mentorías Mujeres BAC

BAC Honduras, en alianza estratégica con la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), celebró la culminación exitosa de la séptima edición de su programa «Mentorías Mujeres BAC». La iniciativa, que durante cuatro meses brindó herramientas de gestión y formación integral a empresarias hondureñas, reafirma el compromiso del banco con el desarrollo económico y el empoderamiento femenino en el país. Esta séptima convocatoria registró un rotundo éxito al recibir más de 1,800 postulaciones a nivel nacional, de las cuales se seleccionó a 64 participantes que acumularon 2,514 horas de aprendizaje y asesoría especializada. El proceso formativo abordó pilares clave como la gestión empresarial, la inclusión financiera, la transformación digital, el liderazgo, el bienestar emocional y la formulación de proyectos de inversión.

Desde el nacimiento de esta propuesta integral en 2022 —continuando el legado del programa «Mujer Acelera» iniciado en 2017—, la plataforma Mujeres BAC ha logrado capacitar a más de 55,000 mujeres y ha graduado a 290 empresarias en Honduras. La estrategia busca dotar a las líderes de negocios con los conocimientos necesarios para tomar decisiones fundamentadas y superar los retos del mercado actual. Durante el evento de cierre, se reconoció el talento y la dedicación de tres emprendedoras con un capital de trabajo acumulado de L350,000 para impulsar la expansión de sus marcas. El primer lugar fue otorgado a Jericca Warren de Caribbean Honduras, el segundo puesto lo obtuvo Hary Ríos de Estudio de Danza Assémble, y el tercer lugar fue asignado a Brenda Morales por Frijoles la Abuela.