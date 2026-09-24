BAC y OPEC Fund firman acuerdo millonario para impulsar MIPYMES y proyectos climáticos

BAC Honduras y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OPEC Fund) formalizaron un histórico acuerdo financiero por un monto total de 50 millones de dólares. Esta iniciativa conjunta está orientada principalmente a canalizar recursos económicos hacia las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el territorio nacional. Asimismo, la cooperación presta un enfoque destacado en la inclusión, reservando parte de los fondos para negocios dirigidos y liderados por mujeres hondureñas.

La inyección de capital permitirá a los beneficiarios financiar diversas necesidades clave dentro del sector productivo, incluyendo la adquisición de activos, compra de inmuebles para uso comercial y capital de trabajo. Por otra parte, la alianza contempla el financiamiento directo de proyectos climáticos elegibles bajo la taxonomía verde de BAC, lo cual busca incrementar la resiliencia del país ante los desafíos ambientales actuales.

El acuerdo firmado celebra además una coincidencia histórica denominada como el hito “50/50/50”, haciendo referencia a la suma de 50 millones de dólares otorgados. Este acontecimiento coincide con el cincuentenario de ambas instituciones, las cuales conmemoran 50 años de trayectoria operativa en el ámbito bancario y del desarrollo económico global.

Al respecto, Carlos Handal, Presidente Ejecutivo de BAC Honduras, destacó el rol formativo y de acompañamiento que la institución asume con el tejido empresarial local. “Esta alianza amplía nuestra capacidad de financiar sus proyectos, generar nuevas oportunidades e impulsar el desarrollo productivo de Honduras”, afirmó durante la presentación oficial de los recursos.

Por su parte, el OPEC Fund resalta como la única entidad internacional de desarrollo que destina capital financiero de forma exclusiva desde sus países miembros hacia naciones en desarrollo de ingresos medios y bajos. A lo largo de sus cinco décadas, la organización ha comprometido más de 32,000 millones de dólares en más de 125 países para promover el progreso social e infraestructural.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Con este acuerdo, BAC Honduras reafirma su estrategia corporativa orientada a maximizar el impacto económico, social y ambiental de sus servicios dentro de la región centroamericana. De este modo, el sector financiero privado y los organismos multilaterales unen fuerzas para fortalecer las bases productivas y fomentar la sostenibilidad integral de la economía hondureña.