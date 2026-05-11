BAC lidera la transformación hacia una banca de Triple Valor en Honduras y la región

En un entorno financiero que demanda cada vez más compromiso con el entorno, BAC se consolida como el referente de la región bajo su estrategia de Triple Valor. Este enfoque rompe con el esquema tradicional de medición, donde el éxito no se limita exclusivamente a los resultados financieros, sino que se evalúa bajo el impacto real generado en la sociedad y el ecosistema. Según su reporte más reciente, el banco utiliza su infraestructura para actuar como un motor de progreso constante en Honduras y el resto de los países donde opera. La digitalización se ha convertido en el pilar fundamental de la experiencia del cliente para esta institución. Actualmente, más del 95% de las transacciones de BAC se realizan a través de sus plataformas digitales, lo que ha permitido transformar la interacción financiera de 4.4 millones de usuarios activos. Este avance tecnológico no solo garantiza agilidad y seguridad, sino que también posiciona al banco como el ecosistema de pagos más robusto de la zona, manejando un volumen transaccional que representa el 67% del Producto Interno Bruto de Honduras.

El respaldo a la producción local es otro eje central de su gestión, estableciendo alianzas estratégicas con las pequeñas y medianas empresas. Mediante soluciones financieras a medida y herramientas como la Pyme Store, el banco facilita la digitalización y capacitación de emprendedores para fortalecer su competitividad. Este acompañamiento integral busca que las Pymes no solo sobrevivan en el mercado actual, sino que se conviertan en pilares sólidos de la economía nacional a través de herramientas de mercado innovadoras. En cuanto a la dimensión social, destaca el programa Mujeres BAC, una iniciativa diseñada para cerrar brechas de género en el ámbito empresarial. Este programa ya ha beneficiado a más de 30,000 mujeres líderes de negocios, ofreciéndoles financiamiento, acompañamiento técnico y las herramientas digitales necesarias para escalar sus operaciones. Este esfuerzo de inclusión se complementa con una cultura de servicio donde el voluntariado activo de sus colaboradores suma miles de horas anuales dedicadas a las necesidades críticas de la comunidad hondureña.