Juan Suárez Trujillo explica por qué invertir es mejor que ahorrar en América Latina

Redacción

En América Latina, cada vez más personas se hacen la misma pregunta: ¿qué hacer con el dinero cuando el ahorro tradicional ya no protege su valor? La inflación y la inestabilidad han vuelto insuficiente la estrategia de guardar y esperar.

En muchos países de la región, el dinero pierde poder adquisitivo con el paso del tiempo. No tomar decisiones financieras también tiene un costo: el ahorro sin rendimiento real se devalúa.

Las cifras muestran el contraste. Con cifras recientes de encuestas de Gallup y la Reserva Federal, en Estados Unidos, más del 60 % de los hogares participa en el mercado accionario. En América Latina ese porcentaje sigue siendo bajo, aunque el interés por invertir, especialmente en mercados internacionales, va en aumento.

En este escenario, el educador financiero Juan Suárez Trujillo se ha convertido en una referencia para quienes buscan entender antes de invertir. Su contenido apunta a personas sin experiencia previa en mercados financieros.