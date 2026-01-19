Juan Suárez Trujillo explica por qué invertir es mejor que ahorrar en América Latina

En América Latina, cada vez más personas se hacen la misma pregunta: ¿qué hacer con el dinero cuando el ahorro tradicional ya no protege su valor? La inflación y la inestabilidad han vuelto insuficiente la estrategia de guardar y esperar.
En muchos países de la región, el dinero pierde poder adquisitivo con el paso del tiempo. No tomar decisiones financieras también tiene un costo: el ahorro sin rendimiento real se devalúa.
Las cifras muestran el contraste. Con cifras recientes de encuestas de Gallup y la Reserva Federal, en Estados Unidos, más del 60 % de los hogares participa en el mercado accionario. En América Latina ese porcentaje sigue siendo bajo, aunque el interés por invertir, especialmente en mercados internacionales, va en aumento.
En este escenario, el educador financiero Juan Suárez Trujillo se ha convertido en una referencia para quienes buscan entender antes de invertir. Su contenido apunta a personas sin experiencia previa en mercados financieros.
Las consultas más comunes no giran en torno a ganancias rápidas. La pregunta inicial suele ser por qué ahorrar ya no es suficiente. La respuesta es directa: cuando la inflación supera el rendimiento del ahorro, el dinero pierde valor real.
Suárez Trujillo señala que uno de los principales problemas en la región es la falta de información clara. Persisten mitos como que invertir es solo para personas con altos ingresos o que requiere grandes sumas iniciales, cuando hoy existen opciones reguladas con montos accesibles.
La desconfianza también influye. América Latina arrastra un historial de estafas financieras que genera cautela. Por eso, el interés por invertir crece junto con una actitud más crítica y preventiva.
Según el educador financiero, el cambio más notorio es el enfoque. Hay menos interés en promesas rápidas y más en entender procesos, riesgos y objetivos a largo plazo.
La pandemia aceleró este aprendizaje. La fragilidad de muchas fuentes de ingreso llevó a más personas a ver la inversión como una herramienta práctica, no como un lujo.
Invertir no implica abandonar el trabajo tradicional. Para la mayoría, se trata de complementar ingresos y construir una relación más consciente con el dinero.
El crecimiento de educadores financieros digitales como Juan Suárez Trujillo refleja una tendencia regional: aprender a tomar decisiones financieras informadas, con lenguaje claro y sin promesas irreales. Un proceso aún en desarrollo, pero cada vez más presente en América Latina.