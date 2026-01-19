Marruecos toma fuerte decisión por lo que hizo Senegal en final; FIFA responde

"La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que emprenderá acciones legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la FIFA en relación con la retirada de la selección senegalesa de la final contra Marruecos y los acontecimientos posteriores a la decisión del árbitro de señalar un penalti, considerada correcta por todos los expertos. Esto afectó significativamente el desarrollo normal del partido y el rendimiento de los jugadores", dice el comunicado oficial de la 'FRMF'.