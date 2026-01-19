Marruecos toma fuerte decisión por lo que hizo Senegal en final; FIFA responde

La Selección de Marruecos vivió duros momentos este domingo tras caer de la peor forma en la final de la Copa Africana ante Senegal (1-0). Tras esto ha tomado una drástica decisión.
A un día de haber perdido el título, los marroquíes han comunicado la decisión que tomaron por lo que hizo Senegal durante el partido que definió al campeón de su zona.
Durante ese partido, Brahim Diaz (jugador del Real Madrid), tuvo la oportunidad de coronar a su selección, pero terminó fallando un penal a lo panenka cuando el partido estaba 0-0.
Sin embargo, fue ese penal el que desató la polémica, ya que antes de patearlo, la Selección de Senegal decidió abandonar el terreno de juego.
Este fue el agarrón que reclamó con insistencia Brahim Diáz de El Hadji Malick Diouf en el minuto 100, en el tiempo añadido de la segunda parte.
El árbitro fue a ver la polémica jugada en el VAR, que le convenció y pitó el penal a favor de Marruecos.
Posteriormente, el partido se interrumpió durante más de diez minutos tras una protesta del entrenador senegalés, Pape Thiaw, que ordenó a sus jugadores abandonar el campo en desacuerdo con dicho penalti, y que falló Brahim Díaz tras la reanudación del juego.
Durante la suspensión del partido, decenas de aficionados senegaleses intentaron irrumpir en el césped del estadio, pero los organizadores lograron detenerlos.
A un día de haber perdido la final, este lunes, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) condenó en un comunicado el "comportamiento inaceptable" de algunos jugadores y oficiales durante la final de la CAN, pero no nombró expresamente a la delegación senegalesa.
Por su parte, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) activará los procedimientos legales ante la FIFA y la CAF tras la retirada del equipo senegalés de la final de la Copa de África (CAN) contra Marruecos, celebrada en Rabat, según anunció este lunes.
La FRMF añadió en un comunicado publicado en su página web que esa retirada fue "acompañada de incidentes" tras la señalización de un penalti a favor de los marroquíes, y "alteró el normal desarrollo del encuentro y el rendimiento de los jugadores".
"La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que emprenderá acciones legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la FIFA en relación con la retirada de la selección senegalesa de la final contra Marruecos y los acontecimientos posteriores a la decisión del árbitro de señalar un penalti, considerada correcta por todos los expertos. Esto afectó significativamente el desarrollo normal del partido y el rendimiento de los jugadores", dice el comunicado oficial de la 'FRMF'.
Y finaliza: "Asimismo, la Real Federación Marroquí de Fútbol expresa su sincero agradecimiento a todos los aficionados marroquíes que se mantuvieron fieles a la selección nacional con su asistencia masiva y su apoyo ejemplar en todos los partidos y torneos de la selección. La Federación también agradece a todos los que contribuyeron al éxito de este campeonato continental".
Asimismo, la CAF rechazó "firmemente" cualquier conducta inapropiada, especialmente aquella dirigida contra el equipo arbitral o los organizadores.
Y también anunció que examina todas las imágenes del incidente para remitir el caso a las instancias competentes y tomar "medidas adecuadas" contra los culpables.
Por su parte, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, condenó los actos que presenció en la final de la Copa Africana a través de su cuenta de Instagram: “Las escenas desagradables presentadas deben ser condenadas y nunca repetidas”.
“Espero que los cuerpos disciplinarios pertinentes de la CAF (la Confederación Africana de Fútbol) tomen las medidas apropiadas”, expresó Infantino tras lo sucedido.