Cortes de luz afectarán estas zonas de Honduras este martes 20 de enero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este martes 20 de enero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés, Francisco Morazán, Valle Copán y Santa Bárbara en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos seis horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el municipio de San Lorenzo, Valle, la interrupción del servicio se llevará a cabo en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, afectando sectores como Empacadora Miguel Molina #1 y #2, El Bejucal, El Pimpo, El Tular, Bombas de Agua Serna, Aldea La Puente, colonia Gracias a Dios, El Pedrerito, Aldea Agua Fría, El Espino, El Tololar, El Chilcal, Aldea El Guanacaste, Santa Rosa, Paso de Vela, Santa Erlinda, Hacienda Pilar Marquina, Lagunas de Camarón, fincas agrícolas, zonas costeras, comunidades rurales y sectores aledaños.
Asimismo, en el Distrito Central, los cortes se desarrollarán entre 9:00 de la mañana y 4:00 de la tarde, afectando parte del bulevar Juan Pablo II, Palacio Real, Furiwa, colonia Tepeyac, Lomas del Mayab, Radiohouse, Torre Acqua y zonas cercanas.
Para el municipio de Santa Cruz de Yojoa, el servicio eléctrico será suspendido de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, impactando barrios y colonias como La Curva, Aquafinca, Aquafeed, Borbotón, granjas avícolas, barrio El Tablón, colonia Nueva Murcia, La Unión, colonia Evita y sectores circundantes.
De igual forma, se reportan interrupciones programadas entre 9:00 de la mañana y 3:00 de la tarde en zonas de San Pedro Zacapa, Concepción del Sur, San Francisco de Ojuera, Intibucá, Ceguaca y Santa Rita, donde se verán afectados múltiples barrios, aldeas, comunidades rurales, generadoras eléctricas y áreas agrícolas.
En el municipio de Choloma, Cortés, el corte de energía se realizará en el mismo horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., afectando residenciales, colonias, barrios e importantes zonas industriales, entre ellas Residencial Europa, Bellavista, colonia Japón, Monterrey, Agua Prieta, Ciudad Jardín, San Carlos, Brisas de la Candelaria, Villa Valencia, así como diversas fábricas y empresas del sector.
Finalmente, en el municipio de Copán Ruinas, la suspensión del suministro eléctrico se extenderá de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, afectando barrios como Ostumán, La Esperanza, Las Acacias, El Canario, colonia Hábitat, así como aldeas, caseríos y comunidades cercanas, incluyendo la zona de la Aduana El Florido.