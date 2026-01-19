Cortes de luz afectarán estas zonas de Honduras este martes 20 de enero

En el municipio de San Lorenzo, Valle, la interrupción del servicio se llevará a cabo en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, afectando sectores como Empacadora Miguel Molina #1 y #2, El Bejucal, El Pimpo, El Tular, Bombas de Agua Serna, Aldea La Puente, colonia Gracias a Dios, El Pedrerito, Aldea Agua Fría, El Espino, El Tololar, El Chilcal, Aldea El Guanacaste, Santa Rosa, Paso de Vela, Santa Erlinda, Hacienda Pilar Marquina, Lagunas de Camarón, fincas agrícolas, zonas costeras, comunidades rurales y sectores aledaños.