Ingresos por exportación de café de Honduras suben 18,5 % en ocho meses de cosecha actual

Tegucigalpa, Honduras.

Sin embargo, el precio promedio de exportación por saco sufrió en este lapso una caída del 9 %, cotizándose a 322,35 dólares en la cosecha actual frente a los 354,97 dólares del período cafetalero anterior.

En este período Honduras exportó 5,87 millones de quintales (sacos de 46 kilos) de café, un volumen que supone un 30,5 % más frente a los primeros ocho meses de la cosecha anterior.

Los ingresos por la exportación de café en Honduras , considerado uno de los mayores productores del grano del mundo, sumaron 1.894 millones de dólares en ocho meses de la cosecha actual (205-2026), un 18,5 % más que en igual periodo anterior, informó este lunes el Instituto Hondureño del Café (Ihcafe).

A cuatro meses para que concluya el año cafetero, en septiembre próximo, Honduras ya registra un progreso del 90,4 % en sus previsiones de exportación, fijadas inicialmente en 6,50 millones de sacos.

Las expectativas comerciales se mantienen al alza respaldadas por los contratos de venta externa, que ya alcanzan los 6,60 millones de sacos, lo que equivale a un 23 % más que los 5,37 millones pactados a la misma fecha en la temporada anterior.

El mercado europeo se consolida como el principal comprador del café hondureño al adquirir el 52 % de la producción exportada, seguido por Norteamérica, con el 42 %.

Por países, Estados Unidos se mantiene como el mayor receptor del grano hondureño con 2,01 millones de sacos, lo que representa el 34,4 % del total de los envíos. Alemania (16,8 %) y Bélgica (11,3 %) se posicionan como los principales socios comerciales dentro del continente europeo.

La industria del café sigue posicionándose como el principal motor agrícola de Honduras, clave para la generación de empleo rural y el ingreso de moneda extranjera.

Según datos del Centro de Comercio Internacional (ITC, en inglés), un ente que depende de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de la ONU, Honduras se situó en el 2025 como el noveno exportador mundial de café con alrededor de 2.400 millones de dólares generados por estas ventas y una participación de mercado del 3,4 %.

El café aporta más del 5 % al Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras y representa cerca del 30 % del PIB agrícola, según datos oficiales.

La caficultura hondureña está en manos de 120.000 productores, el 90 % de ellos pequeños, y genera alrededor de un millón de empleos en las etapas de corte, beneficiado y transporte.