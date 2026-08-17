Precio del dólar sube frente al lempira este lunes 17 de agosto

Cortés, Honduras.

El precio del dólar estadounidense registró este lunes 17 de agosto un nuevo ajuste al alza frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para esta jornada, el precio de compra de la moneda estadounidense se ubicó en 26.8280 lempiras, mientras que el precio de venta alcanzó los 26.9621 lempiras. La cotización refleja un leve incremento del dólar frente a la moneda nacional, en una jornada en la que el tipo de cambio vuelve a situarse cerca de la barrera de los 27 lempiras por dólar.

El comportamiento del tipo de cambio es seguido de cerca por consumidores, empresas y comerciantes, debido a su impacto en operaciones que involucran dólares, como importaciones, pagos y otras transacciones. El tipo de cambio también constituye un indicador relevante para quienes reciben ingresos en dólares y posteriormente los convierten a lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El BCH publica diariamente el tipo de cambio oficial de referencia para las operaciones en moneda extranjera en el país. Para este lunes, la diferencia entre el precio de compra y el de venta es de 0.1341 lempiras por dólar. La cotización puede variar en las distintas instituciones financieras y establecimientos autorizados, dependiendo de las condiciones y operaciones que realicen. El comportamiento del dólar frente al lempira es uno de los indicadores económicos que los hondureños monitorean durante la jornada, particularmente cuando realizan transacciones vinculadas con la moneda estadounidense.