Precio del dólar en Honduras: miércoles 8 de julio

Cortés, Honduras.

El precio de compra representa el valor al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de personas y empresas, mientras que el precio de venta corresponde al monto que los usuarios deben pagar para obtener la divisa estadounidense.

La autoridad monetaria fijó el tipo de cambio de referencia en L26.7474 para la compra y L26.8811 para la venta, valores superiores a los registrados en jornadas anteriores.

De acuerdo con datos publicados por el Banco Central de Honduras (BCH), el dólar estadounidense registró este miércoles 8 de julio un nuevo incremento frente al lempira, manteniendo la tendencia alcista observada durante las últimas semanas.

La diferencia entre ambas cotizaciones, conocida como margen cambiario, permite a las instituciones financieras cubrir costos operativos y riesgos asociados a las fluctuaciones del mercado.

El comportamiento del tipo de cambio responde al mecanismo de subasta diaria de divisas implementado por el BCH, mediante el cual se busca equilibrar la oferta y la demanda de moneda extranjera en el país.

Entre los factores que continúan ejerciendo presión sobre el mercado cambiario destacan el aumento de las importaciones, los pagos de deuda externa y la creciente demanda de dólares por parte de sectores productivos que requieren insumos provenientes del exterior.

Si bien las remesas familiares siguen siendo una de las principales fuentes de ingreso de divisas para Honduras, su crecimiento no ha sido suficiente para contrarrestar la depreciación gradual del lempira frente al dólar.

En lo que va de julio, la moneda estadounidense acumula un aumento superior a los dos centavos, reflejando una presión sostenida sobre la moneda nacional y una tendencia que es seguida de cerca por empresas, importadores y consumidores.

Los analistas consideran que el comportamiento del tipo de cambio continuará influenciado por las condiciones del mercado internacional y la demanda interna de divisas, mientras el BCH mantiene su esquema de banda cambiaria móvil.

Entre los factores que continúan ejerciendo presión sobre el mercado cambiario destacan el aumento de las importaciones, los pagos de deuda externa y la creciente demanda de dólares por parte de sectores productivos que requieren insumos provenientes del exterior.

Si bien las remesas familiares siguen siendo una de las principales fuentes de ingreso de divisas para Honduras, su crecimiento no ha sido suficiente para contrarrestar la depreciación gradual del lempira frente al dólar.

En lo que va de julio, la moneda estadounidense acumula un aumento superior a los dos centavos, reflejando una presión sostenida sobre la moneda nacional y una tendencia que es seguida de cerca por empresas, importadores y consumidores.

Los analistas consideran que el comportamiento del tipo de cambio continuará influenciado por las condiciones del mercado internacional y la demanda interna de divisas, mientras el BCH mantiene su esquema de banda cambiaria móvil.

Etiqueta de transparencia: Contenido generado con inteligencia artificial y aprobado por un periodista, a partir de los datos disponibles en el portal del Banco Central de Honduras (BCH).