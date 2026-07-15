Precio del dólar en Honduras sube este miércoles 15 de julio, según el BCH

Cortés, Honduras.

La variación forma parte de las actualizaciones diarias que publica el Banco Central de Honduras para las operaciones cambiarias en el país.

De acuerdo con la actualización del ente emisor, la moneda estadounidense se cotiza en 26.7580 lempiras para la compra y 26.8918 lempiras para la venta , lo que representa un ajuste al alza en comparación con la jornada anterior.

El precio del dólar estadounidense registró este miércoles 15 de julio un nuevo incremento frente al lempira, según el tipo de cambio oficial divulgado por el Banco Central de Honduras (BCH).

El tipo de cambio oficial sirve como referencia para diversas transacciones financieras y comerciales, entre ellas la compra y venta de divisas, pagos internacionales y operaciones bancarias.

Con este nuevo ajuste, quienes necesiten adquirir dólares deberán pagar 26.8918 lempiras por cada unidad de la moneda estadounidense, mientras que quienes vendan dólares recibirán 26.7580 lempiras por cada uno.

El Banco Central de Honduras publica diariamente el tipo de cambio oficial, el cual es utilizado por el sistema financiero nacional para las operaciones autorizadas con moneda extranjera.

La cotización del dólar es seguida de cerca por empresas, importadores, exportadores y ciudadanos que realizan transacciones en moneda extranjera o mantienen compromisos financieros vinculados al dólar.

Las autoridades monetarias continúan actualizando el comportamiento del tipo de cambio conforme al mecanismo establecido por el BCH, que determina diariamente la referencia oficial para el mercado cambiario hondureño.

Etiqueta de transparencia: Contenido generado con inteligencia artificial y aprobado por un periodista, a partir de los datos disponibles en el portal del Banco Central de Honduras (BCH).