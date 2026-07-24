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Precio del dólar en Honduras este 24 de julio: BCH reporta nueva alza frente al lempira

Conozca los precios de la compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 24 de julio en Honduras, según el BCH

Precio del dólar en Honduras este 24 de julio: BCH reporta nueva alza frente al lempira

Las variaciones diarias en el valor del dólar pueden impactar diversos sectores de la economía hondureña.

 Foto: archivo
Cortés, Honduras.

El precio del dólar estadounidense registró este viernes 24 de julio un nuevo ajuste al alza frente al lempira, según el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, el precio de compra del dólar fue fijado en 26.7768 lempiras, mientras que el precio de venta se ubicó en 26.9107 lempiras, reflejando un leve incremento en la cotización de la divisa estadounidense respecto a la jornada anterior.

El tipo de cambio oficial es utilizado como referencia para diversas operaciones financieras y comerciales en el país, incluyendo transacciones bancarias, importaciones, exportaciones y pagos vinculados al comercio internacional.

El BCH ampliará los plazos para el retorno de divisas: oscilarán entre 40 y 85 días, según el destino

Las variaciones diarias del dólar responden a distintos factores del mercado cambiario, entre ellos la oferta y demanda de divisas, así como las condiciones económicas nacionales e internacionales.

El Banco Central de Honduras actualiza diariamente el tipo de cambio de referencia con base en el comportamiento del mercado, por lo que recomienda a la población y al sector empresarial consultar los valores oficiales antes de realizar operaciones en moneda extranjera.

Etiqueta de transparencia: Contenido generado con inteligencia artificial y aprobado por un periodista, a partir de los datos disponibles en el portal del Banco Central de Honduras (BCH).

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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