Precio del dólar en Honduras este 24 de julio: BCH reporta nueva alza frente al lempira

Cortés, Honduras.

El precio del dólar estadounidense registró este viernes 24 de julio un nuevo ajuste al alza frente al lempira, según el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, el precio de compra del dólar fue fijado en 26.7768 lempiras, mientras que el precio de venta se ubicó en 26.9107 lempiras, reflejando un leve incremento en la cotización de la divisa estadounidense respecto a la jornada anterior.

El tipo de cambio oficial es utilizado como referencia para diversas operaciones financieras y comerciales en el país, incluyendo transacciones bancarias, importaciones, exportaciones y pagos vinculados al comercio internacional.