El dólar vuelve a subir en Honduras: este es su nuevo precio hoy 3 de julio

Cortés, Honduras.

El precio del dólar volvió a registrar un incremento frente al lempira este viernes 3 de julio, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Según la autoridad monetaria, el valor de la divisa estadounidense fue fijado en L26.7397 para la compra y L26.8734 para la venta, reflejando un nuevo ajuste al alza en el mercado cambiario nacional.

Con esta actualización, el dólar mantiene la tendencia de incremento observada durante las últimas semanas, registrando valores superiores a los reportados en jornadas anteriores.

El tipo de cambio de referencia establecido por el BCH sirve como base para las operaciones cambiarias que realizan las instituciones financieras autorizadas en el país.