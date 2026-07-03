El dólar vuelve a subir en Honduras: este es su nuevo precio hoy 3 de julio

El precio del dólar volvió a registrar un incremento frente al lempira este viernes 3 de julio, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Según la autoridad monetaria, el valor de la divisa estadounidense fue fijado en L26.7397 para la compra y L26.8734 para la venta, reflejando un nuevo ajuste al alza en el mercado cambiario nacional.
Con esta actualización, el dólar mantiene la tendencia de incremento observada durante las últimas semanas, registrando valores superiores a los reportados en jornadas anteriores.
El tipo de cambio de referencia establecido por el BCH sirve como base para las operaciones cambiarias que realizan las instituciones financieras autorizadas en el país.
El comportamiento de la moneda estadounidense es seguido de cerca por distintos sectores de la economía, debido a su impacto en operaciones comerciales, importaciones, pagos internacionales y otros movimientos financieros.
El Banco Central publica diariamente el tipo de cambio oficial como parte de los mecanismos de transparencia y seguimiento del mercado de divisas en Honduras.
Para este viernes, la cotización oficial quedó establecida en L26.7397 para la compra y L26.8734 para la venta, cifras que representan un nuevo incremento respecto a días anteriores.
Las variaciones diarias del tipo de cambio responden a la metodología aplicada por el Banco Central de Honduras para determinar el valor de referencia de la moneda extranjera.
Las personas y empresas que realizan transacciones en dólares pueden consultar diariamente la cotización oficial a través de los canales informativos del BCH para conocer el valor vigente de la divisa.
El Banco Central continuará publicando las actualizaciones del tipo de cambio conforme al comportamiento del mercado cambiario nacional.
Etiqueta de transparencia: Contenido generado con inteligencia artificial y aprobado por un periodista, a partir de los datos disponibles en el portal del Banco Central de Honduras (BCH).