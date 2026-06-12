Inversionistas presentan plan de expansión al Gobierno de Honduras

Inversionistas proyectan expansión en Honduras

El presidente Nasry Asfura se reunió con Sergio Bosque y Luis Pedro Bosque, miembros de la junta directiva de Grupo Sarita, quienes manifestaron su interés de fortalecer la presencia de la empresa en Honduras mediante un plan de inversión y expansión empresarial. Casa Presidencial informó que durante el encuentro, los representantes de Grupo Sarita expusieron la visión estratégica de la compañía para ampliar sus operaciones en el país.

Asimismo, presentaron una propuesta de desarrollo empresarial mediante la cual Honduras podría consolidarse como un importante centro regional de producción para abastecer a los distintos mercados internacionales en los que actualmente participa la marca. Según lo expuesto, esta iniciativa aprovecharía las ventajas competitivas del país, su ubicación estratégica y el potencial de su capital humano. El Gobierno agregó que los ejecutivos señalaron que el proyecto contribuiría a la generación de empleo directo e indirecto, al fortalecimiento de las cadenas de valor nacionales y a la creación de nuevas oportunidades para proveedores, distribuidores y emprendedores vinculados a los sectores alimentario e industrial.

Facilitación de negocios

El presidente Asfura reiteró el compromiso de su Gobierno de continuar promoviendo un clima favorable para la inversión nacional y extranjera, mediante el fortalecimiento de la seguridad jurídica, la facilitación de negocios y la creación de condiciones que permitan el crecimiento sostenible de las empresas que apuestan por Honduras.