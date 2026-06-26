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Presidente Asfura y Visa fortalecen alianza para impulsar la inclusión financiera

En la reunión participaron altos ejecutivos de Visa para América Latina y Centroamérica, quienes dialogaron con el mandatario sobre iniciativas para fortalecer la inclusión financiera y la transformación digital en Honduras

Presidente Asfura y Visa fortalecen alianza para impulsar la inclusión financiera

Juan Pablo Taylor junto al presidente Nasry Asfura y Eduardo Coello.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, recibió este viernes en Casa Presidencial a altos ejecutivos de Visa para América Latina y el Caribe, en una reunión orientada a identificar oportunidades de cooperación que permitan ampliar la inclusión financiera, acelerar la transformación digital y fortalecer el sistema de pagos electrónicos en Honduras.

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Durante el encuentro participaron Eduardo Coello, chairman de Visa para América Latina y el Caribe; Juan Pablo Taylor, gerente general para Guatemala, Honduras y El Salvador; y Luis Diego Oreamuno, director de Relaciones con Gobierno para Centroamérica.

Los representantes de la compañía intercambiaron puntos de vista con Asfura sobre alianzas estratégicas que impulsen la inversión, la transformación digital y una economía más moderna, competitiva e inclusiva para todos los hondureños.

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Redacción La Prensa
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