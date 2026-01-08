  1. Inicio
Ninguna autoridad de la institución ha reaccionado ante la misiva emitida por el presidente electo a organismos internacionales y de cooperación

Finanzas guarda silencio ante solicitud de Asfura a organismos internacionales

Finanzas comunicó que entre el próximo 12 y 13 de enero se realizará el pago pendiente a los docentes.

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

Autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin) se han llamado al silencio este jueves ante la petición de Nasry Asfura, presidente electo, a organismos internacionales y de cooperación.

LA PRENSA ha intentado comunicarse con el titular de la institución, Christian Duarte, sin embargo no ha respondido ni reaccionado a través de redes sociales.

El pasado 3 de enero, Asfura envió una misiva instando a que durante el período de transición de gobierno los entes internacionales, agencias de cooperación, instituciones financieras y bancarias locales también externas, incluyendo contratistas y proveedores del Estado se abstengan de comprometer, autorizar o desembolsar fondos destinados a nuevas licitaciones, firmas de contratos o concesiones y anticipos de proyectos nuevos.

¿Cuántos asalariados no pagarán Impuesto Sobre Renta 2026 en Honduras?

"Esta solicitud obedece a la necesidad impostergable de que el gobierno electo, una vez asumidas constitucionalmente sus funciones pueda realizar los ajustes técnicos, presupuestarios y administrativos correspondientes a fin de reorganizar las finanzas del Estado, así como establecer una priorización responsable de los recursos públicos alineada con las verdaderas necesidades y aspiraciones del pueblo hondureño", subraya parte del mensaje.

A octubre de 2025, la deuda externa del sector público ascendió a 10,223.2 millones de dólares superior en $17.1 millones respecto a diciembre de 2024, de acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH).

Por otro lado, Finanzas comunicó que entre el próximo 12 y 13 de enero se realizará el pago pendiente a los docentes.

