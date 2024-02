“Las invasiones han empeorado, hay 42,000 hectáreas ocupadas”: Mateo Yibrín

El clima para la inversión nacional y extranjera no muestra señales de mejoría en el país. Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), conversó cómo impactan las invasiones de tierra, así como sobre la situación de empleos, crecimiento económico y la propuesta de diálogo.

¿Cuáles son los avances en el tema de invasiones de tierras?

Desde que se nombró la Comisión de Tierras no hemos visto mayores avances. Solo los primeros días vimos que se evacuaron algunos casos, que estaban pendientes de ejecutar órdenes de desalojo, eran aproximadamente 5,000 manzanas, de las que una parte fueron reinvadidas.

Después no ha habido más acciones, la Comisión no nos ha llamado para trabajar, se han reunido con todas las partes; pero no con los propietarios afectados y su representación gremial, la situación más bien se ha empeorado.

¿Qué cantidad de hectáreas de tierras invadidas registra el Cohep?

Las empresas afectadas nos reportan que hay aproximadamente 42,000 hectáreas ocupadas, especialmente en rubros como palma, caña, banano y ganaderías, pero también está afectando al sector manufacturero y de energía.

Esto es preocupante porque las empresas que nos reportan estas invasiones generan aproximadamente 220,000 empleos directos e indirectos.

¿Cuáles son las cifras de empresas cerradas y de desempleo que dejó 2023?

El Cohep no tiene cifras de empresas cerradas. En cuanto al empleo se conoce que se perdieron 16,324 empleos en Villanueva, El Progreso, Choloma y Naco, Santa Bárbara. Reportes de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) indican que se perdieron 42,000 empleos.

También se conoce que se perdieron 10,000 puestos de trabajo en el sector camaronero. Tenemos información de que 220,000 puestos de trabajo se han puesto en precario por las invasiones de tierras.

¿Qué indican las proyecciones de crecimiento económico de Honduras para 2024?

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están proyectando que Honduras crecerá alrededor del 3.2%, mientras que el BCH estima que vamos a crecer entre 3.5%-4%.

Nuestra percepción se deriva del hecho de que la economía mundial y la de nuestros principales socios comerciales se proyectan, según el FMI y el BM, a la baja, con una marcada desaceleración, lo que puede impactarnos, dado que somos una economía pequeña y abierta, expuesta a shocks externos.

Aunque el crecimiento será positivo, es insuficiente y no se percibe en la población como un derrame real de bienestar. Honduras necesita crecer a un ritmo superior al 6% de manera sostenida si queremos que nuestra gente perciba el bienestar, generar empleo, aumentar ingresos de la familia, reducir la pobreza y mejorar el bienestar de la familia. Nuestra propuesta es el pacto por el empleo para lograr ese crecimiento.

¿Qué opina sobre el clima de negocios en Honduras?

Hay varios temas que se deben abordar para mejorar. Tenemos que mejorar nuestra competitividad frente al resto de Centroamérica para captar inversiones. Necesitamos abordar de manera decisiva la situación compleja de las divisas, por la que tantas empresas sufren y que posibles inversionistas miran como una señal negativa.

Debemos reducir la incertidumbre, fortalecer la confianza, y para eso son claves la estabilidad política y la gobernabilidad, la seguridad jurídica y ciudadana, la infraestructura y energía, factores importantes para que cualquier país crezca. Todavía tenemos muchos retos que la clase política debe enfrentar de manera decidida, responsable y oportuna si queremos que Honduras sea un buen destino de inversión.

¿Cuál será el aporte del sector privado para mejorar el clima de negocios?

Como sector privado estamos dispuestos a trabajar juntos para que Honduras se convierta en un verdadero destino para los inversionistas.

El Gobierno debe entender que el sector privado es el motor del desarrollo, mientras eso no lo entiendan el Gobierno no tendrá éxito. Los accionistas de empresas a nivel nacional e internacional les dicen a sus equipos ejecutivos, ¿cómo me convences de invertir mi dinero en Honduras con tanta noticia de inseguridad jurídica y control de divisas?