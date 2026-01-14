¿En qué institución pública de Honduras trabaja el médico mejor pagado?

El salario base para un médico especialista que ingrese al sistema de la Secretaría de Salud es de 44,000 lempiras mensuales y de L36,000 para un médico general.

No obstante, los salarios que paga y los beneficios colaterales que brinda son menores a los que otorga el Banco Central de Honduras (BCH), que es el organismo responsable de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país.

La Secretaría de Salud ( Sesal ) es el principal empleador de la administración pública de Honduras para los profesionales de la medicina.

Una búsqueda en los portales de transparencia de las instituciones públicas encontró el caso de un médico, con 22 años y 10 meses de labores en el BCH, quien devenga el salario más alto en Honduras para un profesional de la medicina, con 190,892 lempiras mensuales.



Además, la nómina cuenta con un médico con 19 años y cinco meses de antigüedad con un sueldo bruto de 143,026 lempiras mensuales y otra plaza para un profesional de la medicina con 17 años y ocho meses de labores y un salario de L118,276 mensuales. También hay un médico auxiliar con un salario de 49,680 lempiras.



De acuerdo con expresidentes del Banco Central, los tres profesionales de la medicina que laboran en el BCH son un médico internista y dos generales, quienes atienden a los empleados activos y personal jubilado.



Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

No obstante, la Sesal tiene en sus nóminas médicos especialistas con más antigüedad pero con menores salarios. Hay un profesional de la medicina con 31 años de trabajar en la Secretaría de Salud que devenga 158,461 lempiras mensuales, mientras que otro con 38 años de laborar gana L127,419.55 al mes. Hay otro grupo de médicos especialistas que tienen entre 18 y 25 años, con salarios mensuales que oscilan entre 86,957.86 y 95,772.42 lempiras.



Según consultas con directivos del Colegio Médico de Honduras (CMH), las diferencias salariales en las instituciones públicas tienen varias explicaciones, por ejemplo: tiempo de laborar, horarios de trabajo (ocho en el BCH y seis en la Sesal), nivel de profesionalización, contratos colectivos, entre otros.



El salario base para un médico especialista que ingrese al sistema de la Secretaría de Salud es de 44,000 lempiras mensuales y de L36,000 para un médico general.



No obstante, en el Banco Central se ajusta el salario cada año, específicamente en enero, mientras que en la Sesal lleva más tiempo, ya que el último ajuste para los médicos especiales fue en 2024 al pasar de 34,774 a 44,000 lempiras mensuales, mientras que para los generales aumentó de L29,808 a L36,000 al mes.