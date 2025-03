Con metodología de 1999 se calcula inflación en el país

Tegucigalpa

No obstante, el resultado mensual que publica el Banco Central es objeto de controversia por sectores académicos y de trabajadores, quienes coinciden que los datos no reflejan la realidad económica y social.

Para Amparo Canales, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), la economía nacional ha experimentado transformaciones estructurales desde 1999 como el crecimiento del sector servicios, la mayor integración comercial y cambios en la producción agrícola. “Una metodología desactualizada no refleja estos cambios, lo que limita su utilidad para el análisis económico”.

Metodología

La expresidenta del CHE dice que la metodología de 1999 para elaborar el IPC, que significa la estructura de ponderaciones y los productos que componen la canasta básica, refleja los patrones de consumo de ese año.

Agrega que no actualizar la metodología puede tener varios impactos significativos como la subestimación o sobreestimación de la inflación, ya que los patrones de consumo han cambiado por factores como los ingresos, la globalización y el acceso a nuevas tecnologías.

“Si la canasta básica no refleja estos cambios, el IPC puede no capturar adecuadamente la inflación real que enfrentan los hogares”. Canales dice que el surgimiento de productos y servicios como teléfonos inteligentes, streaming o alimentos procesados no estaban disponibles o eran significativos en 1999 y su exclusión puede llevar a una subestimación de la inflación.

“Esta situación fuera de contexto genera pérdida de credibilidad y desconfianza en las estadísticas, ya que si el IPC no refleja la realidad actual, puede generar desconfianza en la población, en los inversionistas y en los organismos internacionales”, añade.

También provoca que no haya comparabilidad internacional de la inflación de Honduras con otros países. Las autoridades del BCH aún no han confirmado cuándo se hará el cambio del año base para el cálculo del IPC