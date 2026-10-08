Cada vez más hondureños encuentran empleo en México: los sectores con mayor demanda laboral

Algunos de los sectores con mayor número de oportunidades laborales para los migrantes hondureños incluyen la hostelería, los servicios, la manufactura y la agricultura; esta última incluso cuenta con programas de apoyo gubernamental.

La migración de hondureños a México se encuentra en su punto más álgido de las últimas décadas, en gran parte porque el país norteamericano se ha convertido en un refugio para quienes buscan escapar de la compleja dinámica económica que atraviesa Honduras.

Para muchos, encontrar nuevas oportunidades laborales sería el principal motivo para migrar.



Migración hondureña a México

Durante muchos años, México ha sido uno de los principales países receptores de migrantes hondureños en la región, primero al funcionar como espacio de tránsito “irregular” entre Honduras y Estados Unidos, y más recientemente, como el destino final de aquellos hondureños que han tenido que abandonar Estados Unidos como consecuencia de las políticas del gobierno de Donald Trump.



Si bien esta tendencia continúa, la cifra de personas que optan por quedarse en México estaría aumentando, especialmente debido al número de incidentes mortales que se producen cuando los migrantes tratan de cruzar la frontera con Estados Unidos.



Se estima que la comunidad hondureña es una de las más importantes en México actualmente, según datos de 2020, que revelan que al menos 35.000 hondureños viven en el país norteamericano de manera legal. Sin embargo, la cifra de migrantes irregulares sería aún más dramática, con más de 70.000 hondureños cruzando de forma “ilegal” a México cada año.



Aunque solo una fracción de estos migrantes se queda en México, estas cifras reflejan tanto la precariedad de la economía nacional como las dificultades para obtener datos precisos sobre la migración hondureña en México.



Oportunidades de trabajo en México

Ante el aumento en el número de migrantes hondureños, las autoridades mexicanas, en conjunto con organizaciones sin fines de lucro, han llevado a cabo distintos planes para brindar oportunidades laborales a estas comunidades, simplificando el proceso de selección y brindando beneficios adicionales para agilizar la regularización de su estatus migratorio.



Al igual que en la mayoría de los lugares, las oportunidades para migrantes, en este caso hondureños, se enfocan principalmente en aquellos mercados que satisfacen necesidades básicas de la población, especialmente alimentación y servicios. Algunas de estas incluyen:

☑ Hotelería y restaurantes.

☑ Comercio.

☑ Manufactura.

☑ Atención al cliente.

☑ Agricultura.

Esta última ha sido tal vez una de las más beneficiosas para los hondureños, ya que el gobierno mexicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, ha llevado a cabo distintas rondas de reclutamiento que han brindado acceso a cientos de hondureños al sector agrícola mexicano.



Algunas de las ofertas de trabajo en México se canalizan con plataformas en línea mediante las que los migrantes pueden registrarse y entrar en listas de espera. Muchas de estas organizaciones también trabajan con repatriados y personas que han ingresado al país bajo la figura de refugiados, especialmente en materia política.



Al trabajar directamente con las empresas que buscan personal migrante, estas plataformas crean un canal directo entre el sector privado y los solicitantes, asegurando puestos de trabajo que cumplan con lo establecido por la ley.