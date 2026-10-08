Cada vez más hondureños encuentran empleo en México: los sectores con mayor demanda laboral

Algunos de los sectores con mayor número de oportunidades laborales para los migrantes hondureños incluyen la hostelería, los servicios, la manufactura y la agricultura; esta última incluso cuenta con programas de apoyo gubernamental.
La migración de hondureños a México se encuentra en su punto más álgido de las últimas décadas, en gran parte porque el país norteamericano se ha convertido en un refugio para quienes buscan escapar de la compleja dinámica económica que atraviesa Honduras.
Para muchos, encontrar nuevas oportunidades laborales sería el principal motivo para migrar.
Migración hondureña a México
Durante muchos años, México ha sido uno de los principales países receptores de migrantes hondureños en la región, primero al funcionar como espacio de tránsito “irregular” entre Honduras y Estados Unidos, y más recientemente, como el destino final de aquellos hondureños que han tenido que abandonar Estados Unidos como consecuencia de las políticas del gobierno de Donald Trump.
Si bien esta tendencia continúa, la cifra de personas que optan por quedarse en México estaría aumentando, especialmente debido al número de incidentes mortales que se producen cuando los migrantes tratan de cruzar la frontera con Estados Unidos.
Se estima que la comunidad hondureña es una de las más importantes en México actualmente, según datos de 2020, que revelan que al menos 35.000 hondureños viven en el país norteamericano de manera legal. Sin embargo, la cifra de migrantes irregulares sería aún más dramática, con más de 70.000 hondureños cruzando de forma “ilegal” a México cada año.
Aunque solo una fracción de estos migrantes se queda en México, estas cifras reflejan tanto la precariedad de la economía nacional como las dificultades para obtener datos precisos sobre la migración hondureña en México.
Oportunidades de trabajo en México
Ante el aumento en el número de migrantes hondureños, las autoridades mexicanas, en conjunto con organizaciones sin fines de lucro, han llevado a cabo distintos planes para brindar oportunidades laborales a estas comunidades, simplificando el proceso de selección y brindando beneficios adicionales para agilizar la regularización de su estatus migratorio.
Al igual que en la mayoría de los lugares, las oportunidades para migrantes, en este caso hondureños, se enfocan principalmente en aquellos mercados que satisfacen necesidades básicas de la población, especialmente alimentación y servicios. Algunas de estas incluyen:
☑ Hotelería y restaurantes.
☑ Comercio.
☑ Manufactura.
☑ Atención al cliente.
☑ Agricultura.
Esta última ha sido tal vez una de las más beneficiosas para los hondureños, ya que el gobierno mexicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, ha llevado a cabo distintas rondas de reclutamiento que han brindado acceso a cientos de hondureños al sector agrícola mexicano.
Algunas de las ofertas de trabajo en México se canalizan con plataformas en línea mediante las que los migrantes pueden registrarse y entrar en listas de espera. Muchas de estas organizaciones también trabajan con repatriados y personas que han ingresado al país bajo la figura de refugiados, especialmente en materia política.
Al trabajar directamente con las empresas que buscan personal migrante, estas plataformas crean un canal directo entre el sector privado y los solicitantes, asegurando puestos de trabajo que cumplan con lo establecido por la ley.
Repatriados a Honduras
A pesar de las iniciativas del Gobierno de México, la falta de regularización de los migrantes sigue siendo un problema para las autoridades, especialmente luego del inicio del proceso de deportación masiva por parte del gobierno estadounidense, que ha dejado a miles de hondureños varados en territorio mexicano.
Esto ha impulsado a México a iniciar un proceso propio de deportación de hondureños que se encuentra activo desde al menos 2022, cuando el país norteamericano deportó a alrededor de 12.700 hondureños. La cifra total de hondureños deportados, no solo desde México sino desde toda la región, habría aumentado en un 40% en los últimos años.
Solo en lo que va de 2026, el aumento en la cifra de repatriados ya alcanzó el 22% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según información del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). Esto se traduce en cerca de 131 personas diarias, una cifra considerable en prácticamente cualquier otro país del mundo.
Esto también supone un bache adicional, no solo para los propios retornados, sino también para la economía hondureña, ya que reportes recientes afirman que estos migrantes repatriados enfrentan dificultades importantes al momento de reinsertarse en el mercado laboral, y la falta de oportunidades, educación especializada y recursos ha sido catalogada como un obstáculo “estructural”.
La economía de Honduras
Honduras viene de un proceso económico complejo caracterizado por una caída en la productividad y un aumento en el costo de las materias primas, algo que no solo afecta el consumo sino también la cadena productiva empresarial. Se trata de un círculo vicioso donde la menor capacidad económica disminuye la capacidad productiva.
A pesar de esto, se estima un aumento en el Producto Interno Bruto, con un crecimiento general de la economía que podría alcanzar el 3% para finales de 2026 y el 4% para los últimos meses del próximo año.
El aumento en las exportaciones durante el año pasado, así como las expectativas durante el primer año del nuevo gobierno nacional, serían algunos de los motivos que justificarían dicho crecimiento.
Sin embargo, mientras estos cambios no se traduzcan de forma directa en beneficios para la sociedad, su impacto en la migración sería imperceptible. Y es exactamente esto lo que está ocurriendo, ya que, en la mayoría de los casos, la economía es el factor más determinante al momento de emigrar.
El segundo motivo más importante sería la inseguridad, que, según distintas organizaciones, habría presentado un repunte importante en el último semestre.
De cara a lo que resta de la década, las entidades gubernamentales no solo tendrán que enfocarse en estabilizar la economía, sino en crear oportunidades tangibles para los ciudadanos, impulsando el desarrollo y la llegada de nuevos negocios que sean capaces de generar empleo en todo tipo de sectores.