Mejorar productividad y reducir desigualdad, retos de Centroamérica, dice BID

Centroamérica debe aumentar la productividad y reducir las desigualdad para mejorar la calidad de vida de sus pobladores, principalmente los que tienen menos ingresos, en el marco de la pandemia del coronavirus, alertó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



La gerente del BID para Centroamérica, México, República Dominicana y Haití, la peruana Verónica Zavala, dijo a Efe que uno de los desafíos de la región es aumentar la productividad.



"La productividad en la región se ha rezagado con relación a otras regiones, por lo que es muy importante acompañar para que las empresas productivas no se nos mueran, no quiebren, sino que puedan sobrevivir y puedan ser parte de la reactivación", enfatizó.



Ante ello, el BID apoyará el tejido productivo de la región en "áreas críticas", y puso como ejemplo a Panamá, donde el banco destinará 300 millones de dólares para las pymes y el sector agropecuario, explicó Zavala.





"Es importante que esto permita que no perdamos el empleo formal, porque todos los estudios nos indican que una vez que se pierde el empleo formal es muy difícil recuperarlo", subrayó.



Mejorar los sistemas de salud y ampliar su capacidad de atención es otro desafío para la región, aseguró Zavala.



"Nuestros sistemas de salud no estaban con todas las capacidades para atender esta pandemia y en esa línea estamos redireccionando recursos para aumentar drásticamente la capacidad de atención", añadió.

Más préstamos del BID

Frente a la pandemia, los países centroamericanos, así como República Dominicana, han requerido más financiamiento frente a la pandemia, por lo que el BID prestará a la región un 60 % más de lo que tenía programado para este año, añadió.

"Es un hito histórico el hecho de que el 27 % (más de 3.200 millones de dólares) de los recursos que se van a prestar este año en el BID va a estar concentrado en los países de Centroamérica y República Dominicana", enfatizó Zavala.



Destacó que el BID, con 61 años trabajando en América Latina y el Caribe, ha hecho "un gran esfuerzo" para acompañar en la emergencia a los países denominados CAPRD, que es Centroamérica, Panamá y República Dominicana.



Los recursos del BID, según Zavala, se destinarán a la atención sanitaria, atender a la población más vulnerable, apoyar el tejido productivo y apoyo fiscal al Estado.

Covid-10 agudiza desafíos

"Hemos tratado de acomodar las necesidades específicas de cada país, es decir, en algún caso conseguir cofinanciadores, en otros la velocidad, el apoyo de liquidez", añadió.

A partir de ahora el BID va "a pensar en nuevas operaciones y ver como la cartera puede ser estratégicamente redirigida para atender los desafíos que se presentan por la pandemia", subrayó.



El coronavirus ha "agudizado" los desafíos de Centroamérica, enfatizó Zavala, quien insistió en que la región es "muy desigual".

Desigualdad, un problema estructural

La desigualdad en Centroamérica es un "problema estructural", afirmó la gerente del BID para la región.

La pandemia de la COVID-19, que en Centroamérica, Panamá y República Dominicana suma casi 218.000 contagios y más de 5.000 muertos, "exacerba" las desigualdades en esta región, enfatizó.





La desigualdad, afirmó, "pega más fuerte en los que eran los más vulnerables", por lo que el BID apoyará a la región a atender a la "población vulnerable, ya sea que han perdido empleo o están en inseguridad alimentaria".



Dijo además que algunos de los países de la región también afrontan una "situación de su deuda-PIB (Producto Interno Bruto) delicada", por lo que BID los apoyará con liquidez.

Mejor capital humano

Lamentó que la pobreza en Centroamérica no disminuye a un ritmo más rápido, pese a millonaria inversión para ese fin.

"La ratio con el cual Centroamérica traduce el crecimiento en disminución de la pobreza no es el mejor", enfatizó Zavala, quien instó a los gobiernos a invertir en su capital humano (salud y educación, principalmente) para que "más personas tengan vidas dignas".





En la región hay una "continua emigración que tiene que ver con que no hay oportunidades en el propio país", por lo que necesitamos "trabajar", agregó.



Los países necesitan ser "cada día más productivos" para que su población tenga "una vida más digna" y tener un trabajo que le permita "prosperar", destacó.

Pobreza y migración aumentarán

La pandemia va a aumentar la pobreza y la migración irregular en Centroamérica, advirtió la experta del BID, quien aseguró que los países con menos capacidad de atender a su población en materia sanitaria son los que "son más golpeado, económicamente también".

"Creo que es un hecho que la pandemia está trayendo ya un incremento en los niveles de pobreza, que son tristes, es decir, a esta región le ha costado mucho conquistar cada punto de reducción de la pobreza, más que a otras regiones, y perder esos avances duele mucho", enfatizó.



Los países también necesitan "mirar la calidad del gasto que están efectuando, vamos a terminar la pandemia con una situación de mayor deuda, mayor pobreza y, por tanto, no va existir un minúsculo milímetro de espacio para no ser eficientes en el gasto público, es decir, que cada dólar, peso, tiene que ser invertido con la mayor eficiencia en los que lo necesitan más", subrayó Zavala.



A juicio de la representante del BID, la región también necesita revisar los sectores que requieren mayor inversión para "mejorar en términos de desigualdad, productividad y prosperidad, hay espacios de mejoras, la eficiencia del gasto en Centroamérica no es la que debiera ser".