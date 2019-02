Deuda pública alcanzó los L550,000 millones

Tegucigalpa, Honduras.



El sector público de Honduras ha venido recurriendo al endeudamiento interno y externo para cubrir sus crecientes presupuestos anuales.



Esa recurrente práctica ha tenido un fuerte impacto en el saldo de la deuda pública de la administración central y del sector público no financiero.



Al 24 de enero de 2019, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Finanzas (Sefin), el saldo global alcanzó L550,290.5 millones, equivalente a $21,392.3 millones.



Los ajustes fiscales aprobados en la última década han resultado insuficientes para generar la cantidad de ingresos requeridos para cubrir los gastos de cada dependencia.



Gobierno central. El informe de la Sefin indica que es el Gobierno central el que reporta un mayor endeudamiento público.



Al pasado 24 de enero, el saldo fue de L278,338 millones, que es equivalente a 11,439.1 millones de dólares. El saldo de la deuda pública externa es de 6,958.1 millones de dólares (equivalente a L169,336.4 millones).



La deuda interna es de L109,051.6 millones, que es igual a 4,481 millones de dólares.



En relación con el PIB (L588,603.5 millones), el saldo de la deuda pública de la administración central significa el 47.3%.



Diversos sectores han venido cuestionando la creciente contratación de préstamos internos y externos para financiar el presupuesto, no obstante, el Gobierno responde que las finanzas públicas tienen la capacidad de cubrir las obligaciones con los acreedores.



Sector público



El conocido sector público no financiero reporta un saldo de L241,902.5 millones en moneda nacional y 39,953.1 millones de dólares en moneda extranjera. La deuda externa es de L171,240.3 millones, que es igual a 7,045.7 millones de dólares. En cuanto a la deuda interna, el saldo es de L70,662.2 millones, equivalente a 2,907.4 millones de dólares. De acuerdo con el análisis de la Secretaría de Finanzas, la relación de deuda/PIB del sector público no financiero es de 42.1%.



En esta categoría se encuentran instituciones como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), la que a diciembre de 2018 registró un saldo de $32,304.9 millones.



La situación financiera de la Enee es crítica, ya que sus ingresos no cubren la totalidad de sus obligaciones, lo que ha provocado que el Gobierno trabaje en un plan de rescate para sanear las cuentas.