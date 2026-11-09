Zidane sacude a Francia: convoca a jugador de segunda y sorprende a todos

París, Francia.

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, realizó un movimiento de última hora en su convocatoria para los próximos compromisos internacionales. El técnico francés llamó este lunes al joven defensor Saël Kaumbedi, de 21 años, quien milita en el Wolfsburgo de la segunda división alemana, para cubrir la ausencia por lesión del zaguero Pierre Kalulu, futbolista de la Juventus de Turín. La convocatoria representa una gran oportunidad para Kaumbedi, quien recibió su primer llamado a la selección absoluta de Francia. El defensa formaba parte de la lista de la selección sub-21, dirigida por Gérald Baticle, pero finalmente dará el salto al combinado mayor para incorporarse a los trabajos del equipo nacional.

La decisión de Zinedine Zidane responde a la necesidad de encontrar una alternativa para reforzar la defensa francesa de cara a los importantes encuentros que se avecinan en la Liga de las Naciones. La lesión de Kalulu obligó al cuerpo técnico a modificar sus planes y apostar por un futbolista joven que ahora tendrá la posibilidad de demostrar sus condiciones en el máximo nivel internacional.

Por su parte, Kalulu, de 26 años y con cinco partidos internacionales disputados con Francia, sufrió una lesión en los isquiotibiales durante el encuentro que la Juventus disputó este domingo frente a la Fiorentina. El problema físico lo dejó fuera de los próximos compromisos de la selección, obligando al cuerpo técnico a buscar un reemplazo para cubrir su baja.

Saël Kumbedi (Wolfsbourg) rejoint le groupe, en remplacement de Pierre Kalulu (lésion aux ischios du membre inférieur gauche) https://t.co/JjWVxF6sDI — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 9, 2026

Francia afrontará dos exigentes desafíos en los próximos días. El primero será este jueves frente a Italia, en Milán, mientras que el domingo se medirá con Turquía en Burdeos. Ambos encuentros corresponden a la Liga de las Naciones y serán importantes para que el conjunto francés continúe afinando su funcionamiento competitivo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En ese contexto, la presencia de Kaumbedi será una de las novedades de la convocatoria. El joven defensor tendrá la oportunidad de entrenarse junto a varias de las principales figuras del fútbol francés y convencer al cuerpo técnico de que puede convertirse en una alternativa para el futuro de la selección.