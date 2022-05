Yustin Arboleda expresó su molestia contra el arbitraje tras la eliminación del Olimpia en semifinales a manos del Motagua que los dejó sin opciones de poder conseguir el ansiado pentacampeonato.

El goleador colombiano recordó que en la ida el árbitro central Said Martínez no le dio por válido que era lícito y además, acusó a la Comisión de Disciplina de “pasar defendiendo” a los encargados de impartir justicia.

“El jugador no puede hablar porque parece que estuviéramos en una dictadura, hacen las cosas mal y todo mundo se tiene que quedar callado”. comenzó diciendo Arboleda en declaraciones al portal Mi Pasión HN.

Yustin no se anduvo con rodeos y disparó contra los árbitros: “Nos sentimos perjudicados por el arbitraje, lo digo sinceramente, la pelota que nos hacen del gol viene de un tiro inexistente que da el árbitro, en el anterior nos anulan un gol que no es falta y nos cometen un penal que no lo pitan”, puntualizó.

Y añadió: “Hay situaciones que incomodan y a los árbitros se hacen los enojados no les pueden decir nada, los de la Comisión salen a respaldarlos cuando les hacen un daño, salimos incomodos y molestos.”