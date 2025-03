Yustin Arboleda despeja críticas sobre el nivel del fútbol hondureño

Tegucigalpa.

CONFERENCIA DE PRENSA DE YUSTIN ARBOLEDA

Buscan mantenerse en el primer puesto ante Juticalpa, ¿y cómo ha sentido esa rotación en el ataque, primero con Jerry y después con Benguché?

Bien, sabemos que Juticalpa es un equipo complicado. El partido en casa en la primera vuelta fue complicado para poder ganarlo, y sabemos que este torneo te demanda eso; cada partido se juega algo importante, ya sea en la parte alta o baja de la tabla.

¿Cómo te viene el campo sintético, visualizando dónde se van a enfrentar a Juticalpa?

Hay que tratar de adaptarse lo más rápido posible a las condiciones del campo. Sabemos que es una cancha complicada. Hemos preguntado a algunos compañeros que ya han jugado allá, y no es que sea la mejor cancha sintética, pero es lo que tenemos a la vista y trataremos de hacer un partido inteligente.

¿Cómo estás anímicamente?

Bien, la motivación siempre ha estado. Obviamente, entiendo tu pregunta. Uno, como delantero, cuando anota, siente esa tranquilidad, pero en general bien. Tratamos de aprovechar cada minuto, tratando de aportar desde donde nos toque, sea con goles, asistencias o trabajando para el equipo, y buscaremos conseguir esos tres puntos que nos permitan estar en la parte alta de la tabla.

¿Cómo te sientes mentalmente y físicamente? ¿Cómo es esta nueva etapa en la que estás aconsejando matrimonios, ayudando y compartiendo la Palabra de Dios?

Físicamente me encuentro muy bien, trabajando cada día de la mejor manera y adaptándome a las condiciones del nuevo cuerpo técnico. Sobre la segunda pregunta, me siento contento. Al final, Dios nos bendice, y uno debe bendecir a las otras personas también. Y una de las maneras es compartir la Palabra de Dios con los matrimonios. Sabemos que todos los matrimonios tenemos diferencias, entonces lo hablamos con mi esposa, que desde hace tiempo lo teníamos en mente, y Dios nos ha dado esta bendición de poder hacerlo. La verdad es que la gente lo ha recibido bien, se conectan desde muchas partes porque es a través de plataformas, y hay muchas formas de poder llegar a varios lugares. Es importante para uno poder servir al Señor.

¿Qué has podido hablar con el cuerpo técnico o con Reinaldo Rueda? Sabemos que no contaremos con el Choco Lozano y esa es tu posición.

La verdad, que la semana pasada, que estuvimos en el microciclo, uno siempre trata de hablar con el cuerpo técnico, y ellos tratan de darnos ideas. Me mostraron un poco lo que será el calendario, no solo de este mes, sino de todo el año, y es un calendario muy apretado, pero muy importante para el país. Septiembre, octubre y noviembre son meses importantes donde te vas a jugar la clasificación a una Copa del Mundo, que sería algo lindo para todos, y hay que trabajar para eso. Estar bien en los clubes para poder estar en la Selección. Por ahora, hay que trabajar. Sabemos que el domingo está el partido ante Guatemala y después sigue la fecha FIFA.

¿Cómo te sientes mejor en la delantera? ¿Jugando acompañado o en solitario?

Al final, uno, como delantero o jugador de fútbol, lo que quiere es jugar, no importa si acompañado o solo. Esa es una decisión que toma el cuerpo técnico. Solo no vas a jugar nunca porque somos 11 jugadores dentro del campo. Uno trata de adaptarse al esquema que el cuerpo técnico pide.

¿Te ves mejor en la Liga Nacional? En otro partido aportaste con dos asistencias y anotaste un gol.

Todo delantero, cuando anota goles, se siente feliz porque es nuestra responsabilidad. Pero yo siempre he mencionado que el gol se le pide al delantero, pero no se resalta cuando el delantero ayuda a defender, a trabajar por el equipo, y al final es un trabajo de equipo, no algo individual. Uno como jugador siempre tiene que estar dispuesto. Yo siempre he dicho que no importa quién anote el gol, lo importante es que el equipo consiga el resultado.

Como hondureño, ¿ejerció el sufragio? Y viene la selección, ¿se visualiza celebrando un gol con la camisa de la H?

Por supuesto, poder anotar un gol con la selección sería algo lindo para mí. Uno sueña con poder anotar, y más en la selección. Y no, no pude votar ayer porque no pude inscribir el DNI, así que esperemos en las próximas elecciones poder hacerlo.

Desde que Chirinos dijo que no éramos la mejor liga de Centroamérica, vino una repercusión de reacciones. ¿Cómo analizas eso como un hondureño más?

Una pregunta que ha generado mucha reacción, tanto para bien como para mal. Obviamente, yo voy a defender la liga de Honduras siempre porque es la liga donde llevo 8 años, es la liga donde trabajo, es la liga donde mis hijos comen, donde mi familia come. Hay muchas cosas por mejorar, eso sí. No solo porque lo haya dicho Chirinos o porque lo haya dicho el profe Rueda, eso está a la vista de todo el mundo, de infraestructura, logística, muchas cosas. Obviamente, nosotros, como jugadores, también somos responsables de que todo eso pueda mejorar, porque si nosotros somos profesionales en todo, no solamente en la cancha, todo eso va a ayudar para que la liga crezca. No solo pasa en la liga de Honduras, porque mucha gente habla, pero en todos los países hay equipos grandes. Vos ves un partido entre Olimpia, Marathón, Real España o Motagua y obviamente habrá buen fútbol o no siempre. Las condiciones del campo van a ser mejores porque son equipos que juegan en las ciudades importantes del país, donde están las mejores canchas. Pero también pasa en Costa Rica o Colombia. Anda a ver un Puntarenas vs Limón en Costa Rica, tampoco es que van a meter 10,000 o 15,000 personas. Entonces, hay mucha gente que no ve los partidos, pero habla porque en nuestra sociedad hay mucho afán de ganar protagonismo en redes sociales. Yo jugué dos años en la liga panameña y ahora me quieren vender que es mejor que la liga de Honduras y no es así tampoco. O sea, la selección panameña ha crecido, pero porque el 90 o 100% de sus futbolistas juegan afuera, y Honduras lo vivió en su momento. Los jugadores venían de Italia, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, creo que son momentos y está esa alarma de que despertemos, y es responsabilidad de todos los que hacemos parte de este deporte.

¿Cómo es su relación con Jerry Ricardo Bengtson? ¿Solo son compañeros o amigos?

Todos conocen a Jerry más que a mi persona, pero yo lo conozco porque he compartido con él durante los 5 años y algo que llevo en la institución. Jerry es una persona que no tiene la misma cercanía con la gente o con el periodismo como otros jugadores, pero lo que Jerry ha hecho es una carrera de respetar lo que por ahí mucha gente no la ha respetado o valorado.

Con Jerry tengo una buena relación, no solamente en el campo, a veces hablamos cuando él está en su casa y yo de vacaciones. Fue uno de los compañeros que se alegró mucho cuando tuve el llamado a la selección por primera vez, me deseó siempre buenas vibras, lo mejor.

¿Cómo ha visto a Jerry en esa lucha por superar el récord de Wilmer Velásquez?

Está tranquilo, trabajando. Él sabe que con lo que ya hizo, es histórico. Es un jugador que ha ganado mucho. Está a un pasito de convertirse en el goleador solitario de la Liga Nacional en toda su historia, y él sabe que ese gol, en cualquier momento, va a llegar.

¿Qué opinas sobre lo que pasó a Bengtson con el aficionado en Comayagua?

Al final, nosotros como jugadores tratamos de atender a la gente con responsabilidad. Uno siempre trata de tomarse la foto con el aficionado y con todo gusto porque eso no me va a quitar nada. Pero también hay gente que tiene que respetar y entender que, aparte de ser futbolistas, somos seres humanos. Y eso hace parte también de nuestro deporte. Como decía el profe Jeaustin Campos, no es que uno quiera estar alejado de la gente, pero hay un perímetro que tiene que respetarse porque nosotros jugamos un partido de fútbol. X o Y haya sido el resultado, pero la gente sale del estadio, van y se ponen en la entrada del bus y vos no sabes qué tipo de intenciones tiene esa gente que está ahí. Imagínate que un aficionado, por un problema que haya tenido, ande con una navaja, una botella y le haga daño a un jugador o a un entrenador, porque, lastimosamente, nuestra sociedad es así, lo tenemos por cultura. Entonces, son cosas que debemos respetar. Ahora hay un perímetro estipulado, y si un aficionado lo llama para una foto, yo te aseguro que el jugador va a ir. Pero también hay gente que va al estadio no a ver el partido, sino a embriagarse. Entonces, hay muchas cosas que debemos mejorar si queremos tener una liga mucho más importante y no solo a nivel de región de Centroamérica. Yo te aseguro que vos no te sentás un domingo a las 2 de la tarde a ver un Real Estelí vs Managua, no lo haces. Entonces, no somos los mejores ni los peores, porque hace 3 años este plantel salió campeón de Centroamérica y tampoco éramos los mejores de la región, y hace 4 años jugamos una semifinal de Concachampions y tampoco éramos los mejores.