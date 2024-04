Xavi rompe el silencio: Explica por qué se queda en el Barcelona

“Lo más importante es pensar en la entidad. Cuando nos reunimos con el presidente, puse mi cargo a su disposición, pero entonces me encontré con una gran confianza del presidente, el área deportiva y toda la junta”, argumentó.

Con todo, el técnico afirmó que la decisión de continuar es irrevocable, independientemente de cómo acabe la temporada: “Tengo un compromiso intacto, no volverá a suceder lo que pasó en enero”.

No obstante, Laporta apuntó en su discurso que “tanto la dirección deportiva como el entrenador trabajarán para ir mejorando lo que se tenga que mejorar”.

“Pensamos que esta temporada, a pesar de no haber conseguido los objetivos, sí hay cosas positivas. Veo que el proyecto está intacto en cuanto a confianza e ilusión. Se producirán unos ajustes, pero no voy a dar el gusto a los que quieren reventarlo todo por no haber conseguido los objetivos esta temporada”, añadió.

Laporta, que en un momento de la rueda de prensa se emocionó, dijo que el acuerdo con Xavi en la reunión celebrada en su casa se solventó rápidamente.

“Estoy especialmente contento. Se ha producido lo que quería. La junta directiva ha dado por unanimidad apoyo a esta decisión. Estamos convencidos todos de que es la mejor decisión, da estabilidad a la institución y consolida un proyecto que será más ganador todavía”, insistió Laporta.