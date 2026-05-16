Xabi Alonso ya tendría nuevo equipo y sería un gigante de Inglaterra

Inglaterra.

El futuro de Xabi Alonso parece tomar un nuevo rumbo y todo apunta a que su próxima aventura será en la Premier League. El reconocido periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano , reveló que el técnico español alcanzó un acuerdo con el Chelsea FC para convertirse en el nuevo entrenador del primer equipo de cara a la próxima temporada.

De acuerdo con la información, el club londinense habría cerrado un contrato por las próximas dos temporadas con Alonso, quien era la prioridad absoluta de la directiva blue pese a que también analizaron otros nombres como Andoni Iraola y Oliver Glasner. El anuncio oficial podría hacerse en las próximas horas después de finalizar los últimos detalles administrativos.

La decisión del Chelsea llega después de una campaña llena de altibajos que terminó con las salidas de Enzo Maresca y Liam Rosenior, quienes no lograron cumplir con las expectativas deportivas del club. La dirigencia considera que Alonso tiene el perfil ideal para liderar un nuevo proyecto basado en jóvenes talentos y una identidad futbolística más competitiva.