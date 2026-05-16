Xabi Alonso ya tendría nuevo equipo y sería un gigante de Inglaterra

El futuro de Xabi Alonso parece tomar un nuevo rumbo y todo apunta a que su próxima aventura será en la Premier League. El reconocido periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano , reveló que el técnico español alcanzó un acuerdo con el Chelsea FC para convertirse en el nuevo entrenador del primer equipo de cara a la próxima temporada.
De acuerdo con la información, el club londinense habría cerrado un contrato por las próximas dos temporadas con Alonso, quien era la prioridad absoluta de la directiva blue pese a que también analizaron otros nombres como Andoni Iraola y Oliver Glasner. El anuncio oficial podría hacerse en las próximas horas después de finalizar los últimos detalles administrativos.
La decisión del Chelsea llega después de una campaña llena de altibajos que terminó con las salidas de Enzo Maresca y Liam Rosenior, quienes no lograron cumplir con las expectativas deportivas del club. La dirigencia considera que Alonso tiene el perfil ideal para liderar un nuevo proyecto basado en jóvenes talentos y una identidad futbolística más competitiva.
El estratega español viene de construir una etapa histórica con el Bayer 04 Leverkusen , equipo al que se dirigió entre 2022 y 2025. Durante ese período conquistó una Bundesliga, una Copa de Alemania y una Supercopa alemana, convirtiéndose en uno de los entrenadores más cotizados del fútbol europeo gracias a su estilo ofensivo y capacidad para potenciar futbolistas jóvenes.
Ese exitoso paso por Alemania le abrió las puertas del Real Madrid CF, donde fue elegido como sucesor de Carlo Ancelotti. Sin embargo, su experiencia en el conjunto merengue no tuvo la continuidad esperada, ya que fue destituido apenas siete meses después de asumir el cargo. Alonso dirigió 34 partidos con un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.
Ahora, Xabi Alonso buscará relanzar su carrera en Inglaterra al frente de un Chelsea que continúa apostando por una plantilla joven y millonaria. El reto no será sencillo, ya que el club londinense vive bajo una presión constante por volver a competir al máximo nivel en la Premier League y en Europa, objetivos que la afición espera recuperar cuanto antes bajo el mando del técnico español.