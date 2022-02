A casi una semana del Estados Unidos vs Honduras, un futbolista de la selección hondureña recibió la noticia que será baja por varias semanas tras lesionarse en dicho compromiso correspondiente a la octagonal de Concacaf.

El jugador afectado es Wisdom Quayé, lateral de la escuadra hondureña que milita en Real España y qué jugó ante EUA como titular.

Resulta que el defensor se fracturó el dedo pequeño del pie izquierdo y para sorpresa de él se enteró que estaba lesionado hasta que el partido finalizó.

“Jugué todo el partido y no sé en qué momento me lastimé, quizá en una barrida o en algún encontronazo, pero yo no sentía los pies de lo helado que estaba, no había ningún dolor” confesó.

El lateral de esta manera será baja sensible para su club Real España ya que se espera su regreso hasta dentro de unas ocho semanas aproximadamente