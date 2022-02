Víctor Blasco,español que coincidió con figuras como Marco Asensio y ahora ya destaca en Honduras

Su llegada a Honduras

Blasco fue fichado por el conjunto cocotero en relevo de Guillermo Chavasco, un impacto positivo para el equipo y un nuevo desafío para él en una Liga desconocida para muchos, pero que tildó como complicada.

“Este es un fútbol muy diferente, el que no está aquí no sabe realmente lo competitivo que es. Es muy físico, es difícil jugar por el clima, la gente aprieta mucho y no te dan espacio por el balón y pegan bastante. A lo mejor en España hay jugadores muy técnicos, es un fútbol diferente, pero no es fácil jugar aquí”, afirmó.

Sobre su anotación ante Marathón dijo que “siempre es bonito y más en casa ante un equipo de los grandes. Estoy satisfecho y sobre todo por ver a la gente, pero esto acaba de empezar, el fútbol no tiene memoria, ahora el miércoles toca ante Olimpia y es nuestro objetivo, ganarles a ellos”.

Y pensando en el juego del próximo miércoles ante los merengues, dejó en manifiesto que “es un partido bonito, sobre todo para los aficionados, para nosotros es un partido más. Es un equipo fuerte, pero nosotros también. En casa nosotros somos los que mandamos, vamos por los tres puntos, no podemos hablar de otra cosa”.