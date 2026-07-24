Confirman fichaje de Vozinha tras brillar en el Mundial 2026: "Hemos llegado a un acuerdo"

Santiago, Chile.

El presidente del club chileno Colo Colo, Aníbal Mosa, afirmó este viernes que han alcanzado un acuerdo con el portero titular de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias 'Vozinha', quien fue figura en el Mundial 2026. El futbolista, de 40 años, fue incluido en el once ideal de la Copa del Mundial 2026 revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados.

"Lo primero es ratificar de que Vozinha va a ser jugador de Colo Colo", dijo Mosa antes del inicio del encuentro ante Deportes Limache por la liga chilena, en la que los albos están líderes, en el estadio Monumental. "Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante. Hemos llegado a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar", añadió.

Aníbal Mosa, presidente de Colo-Colo, asegura que Vozinha, la figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, reforzará el arco del equipo sudamericano. 🧤🇨🇻



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(vía ESPN Centroamérica) pic.twitter.com/78aYzfSxxI — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 25, 2026