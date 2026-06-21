Vozinha no es invencible: Así fue el primer gol encajado en el Mundial 2026

Miami, Estados Unidos.

El experimentado guardameta Vozinha recibió este domingo 21 de junio su primer gol en el Mundial 2026 durante el compromiso entre Uruguay y Cabo Verde, correspondiente a la segunda jornada del Grupo H de la Copa del Mundo. El arquero caboverdiano se había convertido en una de las figuras inesperadas del torneo tras mantener su portería imbatida en el histórico empate sin goles frente a España en el debut de su selección. Aquella actuación lo colocó en el centro de atención internacional, pero esta vez no pudo evitar que los uruguayos encontraran el camino al gol.

Cuando parecía que Cabo Verde se marcharía al descanso con una sorprendente ventaja mínima, Uruguay encontró el empate en los minutos finales de la primera mitad. Corría el minuto 43 cuando Rodrigo Bentancur conectó un potente cabezazo dentro del área. El balón se estrelló en el poste, pero el rebote quedó servido para Maximiliano Araújo, extremo del Sporting de Lisboa, quien se lanzó de cabeza para empujar la pelota al fondo de la red. Vozinha reaccionó de manera espectacular en la primera acción y estuvo cerca de mantener una vez más su arco en cero, pero no logró incorporarse a tiempo para evitar el remate definitivo del atacante uruguayo. La jugada puso fin a una racha de imbatibilidad que había comenzado en el encuentro ante España y que lo había convertido en uno de los nombres propios del Grupo H.

A pesar del gol recibido, el veterano portero continuó mostrando seguridad bajo los tres palos y protagonizó varias intervenciones importantes para mantener con vida a su selección frente a una Uruguay que aumentó la intensidad con el paso de los minutos. El encuentro tenía además un significado muy especial para Vozinha. En las gradas del estadio se encuentra su madre, quien viajó para acompañarlo en uno de los momentos más importantes de su carrera.

