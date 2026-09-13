¡Se acabó la mala racha! UPNFM vence a Choloma y vuelve a sonreír

Choluteca, Honduras.

El único gol del encuentro llegó apenas al minuto 5. Los Lobos aprovecharon una jugada a balón parado para abrir el marcador y tomar ventaja desde los primeros minutos.

El conjunto universitario llegó al encuentro con la enorme presión de no haber sumado ningún punto en sus primeras seis presentaciones. Sin embargo, los dirigidos por Salomón Nazar encontraron rápidamente el camino de la victoria y terminaron celebrando tres puntos que les permiten tomar un respiro en la tabla de posiciones.

¡Se acabó la mala racha! Los Lobos de la UPNFM consiguieron este domingo su primera victoria del Torneo Apertura 2026-27 tras derrotar por la mínima diferencia, 1-0, al CD Choloma en el duelo correspondiente a la séptima jornada del campeonato.

La acción nació de un tiro libre ejecutado desde el sector izquierdo. Justin Ponce se encargó de enviar el balón hacia el punto penal, donde se produjo una confusión en la defensa y el guardameta del Choloma, Mariano Pineda, salió de manera defectuosa. El defensor Dayron Suazo estuvo atento a la jugada, se adelantó a todos y apareció en el momento justo para conectar el balón y mandarlo al fondo de la portería. Era el 1-0 para la UPNFM, un tanto que terminaría siendo suficiente para quedarse con la victoria.

A partir de ese momento, Choloma intentó reaccionar y buscar el empate, pero los universitarios lograron mantener el orden defensivo y resistieron los diferentes intentos del conjunto maquilero.

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La anotación tempranera también permitió a los Lobos manejar el partido con mayor tranquilidad. El equipo de Salomón Nazar apostó por mantener la ventaja y evitar errores que pudieran permitirle al rival volver al encuentro.

Choloma, por su parte, volvió a dejar escapar puntos importantes y continúa sin encontrar la fórmula para levantar cabeza en este inicio del campeonato. El conjunto maquilero también llegaba necesitado de una victoria y terminó marchándose con las manos vacías.

Para la UPNFM, el triunfo representa mucho más que tres puntos. El equipo universitario finalmente pudo romper una racha negativa que lo había colocado en una situación complicada después de seis jornadas sin sumar.

Con la victoria, los Lobos llegan a cinco puntos y ascienden al noveno lugar de la tabla de posiciones, tomando un poco de oxígeno en su lucha por salir de la zona baja.

El Choloma, mientras tanto, queda relegado al undécimo puesto con cuatro unidades, después de siete jornadas disputadas.